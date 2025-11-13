Pumas no lo lamenta: por esto no les importa haber perdido el fichaje de Anthony Martial a manos de Rayados de Monterrey

Aunque durante varios meses se alimentó el morbo por el fichaje, Pumas UNAM no lamenta no haber podido incorporar a Anthony Martial. Pues en sus filas tiene a un delantero que tiene mucho mejores números que el extremo francés de 29 años con pasado en el Manchester United. De hecho, se habla de una posible decepción de Rayados de Monterrey por Martial.

Resulta que el Club Universidad Nacional no sufre no tener a Martial porque cuenta en su plantel con José Juan Macías, quien fue responsable de que Efraín Juárez se reivindicara con los fanáticos de Pumas . Si bien es cierto que sufrió una dura lesión y no podrá estar en el campo de juego por 9 meses, se le espera con ansias por lo que hizo en los últimos meses.

Instagram:rayados

De hecho, tan a gusto está Pumas con JJ Macías que ya mostró su costado más humano y es cuestión de horas para que le renueven el contrato a modo de acompañamiento en este momento tan difícil de su carrera. No obstante, también lo hacen porque saben del potencial del jugador de 26 años que ha superado los números de Martial.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Anthony Martial en Rayados de Monterrey

Si se esperaba que Martial sea la solución para todo en Rayados de Monterrey, está claro que no se consiguió el objetivo. De hecho, Domènec Torrent ni siquiera lo considera como un futbolista titular de su equipo. Según las estadísticas de BeSoccer, así ha jugado el francés:

Partidos jugados: 9

Encuentros disputados como titular: 2

Minutos en el campo de juego: 286

Goles: 0

Asistencias: 0

Tarjetas: 0

@Rayados / X Anthony Martial asegura que será protagonista con Rayados

Las estadísticas de JJ Macías contra Anthony Martial

Mientras el CF Monterrey consiguió el fichaje que tanto había querido el Club Universidad Nacional, lo cierto es que a Pumas le salió bien la decisión de contratar a JJ Macías como ‘plan B’, más allá de que hoy día se haya lesionado la rodilla por una jugada desafortunada.