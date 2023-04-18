Pumas se queda sin repechaje y es multado con 1.5 millones de pesos

De cara a la Fase Final del Futbol Mexicano, Pumas no va a poder disputar la instancia de Repechaje, pues el Club Universidad Nacional ocupa la zona baja de la tabla porcentual.

“De acuerdo al Artículo 23 del Reglamento de Competencia, que establece que el último lugar de la Tabla de Cocientes no podrá disputar la Fase Final y con base a que ningún resultado en la Jornada 17 quitaría a Pumas Tabasco de esta posición, el equipo no podrá jugar la instancia de Reclasificación/Fase Final en este Clausura 2023”, se lee en el comunicado publicado por la Liga de Expansión.

Con 1.0308 en el cociente, Pumas Tabasco se encuentra obligado a pagar al Fondo de Estabilización de los Clubes. De igual manera, otros dos equipos van a verse sancionados con una multa para permanecer en la competencia.

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Pumas debe pagar una multa de 1.5 millones de pesos

A encontrarse en el fondo de la Tabla de Cociente, Pumas tiene que pagar 1.5 millones de pesos. Por su parte, el penúltimo lugar de la porcentual debe realizar un pago de un millón de pesos. Mientras que el antepenúltimo tiene una multa de 500 mil pesos mexicanos.

“Los referidos pagos se deberán realizar de contado durante los diez días siguientes a haber terminado la Temporada; o a plazos en dos parcialidades: el 50 por ciento durante los diez días siguientes a haber finalizado la Temporada y el 50 por ciento restante el lunes previo al inicio del siguiente Torneo.

“En caso de que uno de los Clubes que ocupe cualquiera de los 3 últimos lugares de la Tabla de Cociente, se negara a realizar el pago al Fondo de Estabilización de los Clubes, tendrá consecuencia la desafiliación de la FMF, realizando el procedimiento federativo correspondiente”, dicta el reglamento.

Luego de que Pumas realice el pago correspondiente, el equipo de Tabasco va a iniciar la siguiente campaña con el Cociente en 0.0000.

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