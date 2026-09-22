Llegaron a la final en el torneo pasado, es un equipo grande del futbol mexicano pero ahora son el segundo peor equipo con asistencia a su estadio en el Apertura 2026

Hemos llegado a la mitad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tras 9 jornadas disputadas, la asistencia en los estadios ha sido un tema muy llamativo pues uno de los equipos grandes del futbol mexicano, se encuentra en el penúltimo lugar de asistencia en sus juegos de local.

Pumas es el segundo equipo con peor asistencia al estadio

A pesar de haber disputado la final en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, la afición de Pumas ha dejado de asisitir a los encuentros, registrando en los últimos tres partidos una asistencia de 42,810 aficionados de acuerdo a la información proporcionada por la Liga BBVA MX.

De acuerdo a la cuenta de X de Goles y Cifras Oficial, Pumas registra una asistencia total de 57,831 de aficionados en lo que va del torneo tras 4 jornadas disputadas.



Jornada 1 Pumas vs Pachuca con asistencia de 15,021 aficionados

Jornada 4 Pumas vs Querétaro con asistencia de 17,420 aficionados

Jornada 5 Pumas vs Necaxa con asistencia de 13,323 aficionados

Jornada 7 Pumas vs León con asistencia de 12,067 aficionados

La Liga MX superó los dos millones de aficionados en los estadios en el Apertura 2026. 239,278 Monterrey

193,613 Atlas

160,940 Guadalajara

159,770 América

157,912 Cruz Azul

133,418 Toluca

126,665 Tijuana

108,721 Tigres

103,803 Atlante

91,840 Atlético San Luis

86,433 Necaxa… pic.twitter.com/qauf3lVqTa — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) September 22, 2026

Los motivos por los que la afición de Pumas no estaría asistiendo a los partidos

La afición de Pumas estaría molesta con la directiva del equipo por las decisiones que tomaron previo y durante lo que va del Apertura 2026. Los posibles motivos de la poca asistencia de la afición serían por:

La salida de Efraín Juárez luego de que los hiciera disputar una final, se dio a conocer que tuvo diferencias con la directiva sobre la planeación del plantel y la falta de una renovación de contrato.

luego de que los hiciera disputar una final, se dio a conocer que tuvo diferencias con la directiva sobre la planeación del plantel y la falta de una renovación de contrato. Los pocos refuerzos que llegaron para el Apertura 2026 .

. Los resultados negativos en el Apertura 2026 . Hasta el momento, solo han ganado un juego de local, con una derrota y dos empates.

. Hasta el momento, solo han ganado un juego de local, con una derrota y dos empates. El cambio de horario y de día en sus juegos. La afición ha reclamado en varias ocasiones en las redes sociales.

tras 2,053,815