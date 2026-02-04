El jugador de Pumas UNAM al que todos culpan tras la derrota en Concachampions

Pumas jugó un partido desastroso ante San Diego en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y fue goleado por 4-1 . Si bien es cierto que comenzó arriba en el marcador gracias al tanto de Robert Morales, los estadounidenses apretaron el acelerador en la segunda mitad y dieron vuelta el encuentro. Todo el equipo felino jugó mal, pero los aficionados culparon a un jugador en especial por la derrota.

Se trata de Nathan Silva, defensa central brasileño que, al igual que sus compañeros, estuvo endeble en defensa y fue clave en el cuarto gol de los californianos. Resulta que en el minuto 86 de partido, cuando el juego estaba 3-1 a favor de San Diego, el zaguero de 28 años recibió un balón dentro de su propia área. A pesar de tener tiempo para despejar, su intención fue controlar la pelota y salir jugando, decisión que le costó muy caro.

Nathan Silva fue el culpable de la derrota de Pumas, según la afición|Crédito: Pumas UNAM / X

Luca Bombino, lateral izquierdo, le arrebató el esférico y definió a quemarropa para vencer al portero Keylor Navas. De esta manera, el defensor estadounidense estampó el 4-1 definitivo que dejó a los universitarios con muy pocas probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, todo se definirá en Estadio Olímpico Universitario.

Nathan Silva y su pésimo partido ante San Diego

Según la plataforma de datos 365scores, Silva recibió una calificación de 5.7 sobre 10, siendo uno de los jugadores con peor rendimiento en defensa. Si bien es cierto que no cometió faltas, perdió la posesión del balón en 9 oportunidades y tuvo 1 error que conllevó a gol del rival, el cual mencionamos anteriormente.

Los aficionados de Pumas no podían creer el fallo que tuvo el brasileño y en redes sociales lo aniquilaron. “El peor defensa que me ha tocado ver”, comentó un aficionado en la red social de X, mientras que otro confesó: “Por menos errores han borrado canteranos con más talento”. Sin dudas, fue una de las decepciones de la noche para los fanáticos de la UNAM.

¿Qué necesita Pumas para avanzar de ronda en la Concachampions 2026?

La derrota por 4-1 dejó a los dirigidos por Efraín Juárez con pocas oportunidades de avanzar de fase en la Concachampions 2026. Pumas deberá hacer un partido perfecto en la vuelta y deberá buscar ganar por 3-0 para asegurar su instancia en octavos de final. Un solo gol de San Diego ya lo pondrá entre las cuerdas y deberá buscar como mínimo una diferencia de cuatro tantos.

El juego de vuelta se jugará el próximo martes 10 de febrero a las 19:00 horas (tiempo centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.