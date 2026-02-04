Hace 2 meses no tocaban un balón y aplastaron a Pumas UNAM: los máximos culpables de la derrota

Apenas un par de días después de que se confirme que una figura de Pumas UNAM se marchó a la MLS , el Club Universidad Nacional perdió 4-1 ante San Diego FC en el partido válido por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Pero lo que es aún peor es que su rival hace 2 meses no tocaba un balón.

Lo cierto es que San Diego goleó a Pumas y hubo algunos culpables claros más allá de un pobre funcionamiento colectivo. Tanto los fanáticos como los sitios especializados en análisis de rendimiento coincidieron en que 3 de los 5 defensores que colocó Efraín Juárez en el equipo tuvieron un rendimiento pésimo ante un equipo cuyo último partido oficial fue hace 2 meses.

¿Culpables? Los peores jugadores de Pumas UNAM ante San Diego FC

En el partido disputado en California, según SofaScore, los 3 peores puntajes de Pumas UNAM fueron para Jesús Rivas (5.4), Antonio Leone (5.5) y Nathan Silva (5.9). Este último tuvo un error claro que llevó a un gol del rival. “Pones línea de 5 y los 5 defienden horrible. Ni uno solo de tus jugadores es capaz de ganar un balón por arriba”, expresó un fanático.

Otros aficionados también criticaron el planteo del entrenador Juárez. “Jugar con línea de 5 como si estuvieras contra el Bayern, con los malos defensas que tiene Pumas, haces ver al San Diego como el multicampeón alemán. Nathan un pend***”, agregó otro fanático.

Nathan Silva fue de los peores de Pumas|@nathanoficial97

San Diego FC, un equipo joven que no tocaba un balón hace 2 meses

El equipo de California no disputaba un partido oficial hace meses. Precisamente el último encuentro de San Diego FC fue el 29 de noviembre de 2025, cuando perdió 1-3 ante Vancouver Whitecaps en la semifinal de vuelta de la MLS y quedó eliminado. Tras una pretemporada y un amistoso, el club fundado en 2023 goleó a Pumas y le complicó mucho.

