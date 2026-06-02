Pumas UNAM perdería a uno de sus jugadores a manos de un equipo argentino

Luego de recibir las burlas de Cruz Azul por la final, Pumas UNAM ya se prepara para la nueva temporada y hay rumores de refuerzos y de posibles bajas en la institución subcampeona de la Liga BBVA MX. El equipo de Efraín Juárez se encamina a armar la plantilla pensando en el Apertura 2026 y un equipo argentino le quitaría a uno de sus jugadores.

Resulta que Pumas, que se refuerza con un ex Chivas, dejaría salir a Piero Quispe, uno de los jugadores que tenía a préstamo en un equipo extranjero durante este torneo. Ahora, con interés de Huracán de Argentina, todo indica que el peruano saldría definitivamente de la institución universitaria.

Piero Quispe sería la estrella sacrificada para que Pumas pueda fichar a un delantero|@pieroquispe01

Las posibles ofertas por Piero Quispe

Según ESPN Perú, Piero Quispe no seguirá en Pumas debido a que la UNAM habría decidido vender al mediocampista peruano. En México aparece Atlante como rumor, pero parece que Huracán de Argentina toma más fuerza. También está la posibilidad de San Jose Earthquakes de la MLS, que estaría dispuesto a adquirir al futbolista.

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La trayectoria de Piero Quispe con Pumas UNAM

El jugador que en la actualidad tiene 24 años llegó en enero de 2024 a Pumas UNAM por una cifra cercana a los 2 millones de dólares luego de tener muy buenas temporadas con Universitario de Perú y tras ganar un par de títulos. Sin embargo, el centrocampista nunca pudo asentarse como titular indiscutido del equipo y poco a poco fue perdiendo protagonismo en el club.

Piero Quispe celebrates goal of Penalty of Pumas during the match between Pumas UNAM and Orlando City as part of Phase One of the Leagues Cup 2025 at Inter-Co Stadium Stadium on July 30, 2024 in Orlando, Florida, United States.|Harry Castiblanco/Harry Castiblanco

Finalmente en septiembre de 2025 se arregló la cesión de Quispe por 9 meses al Sydney FC de Australia, hasta el 30 de junio de 2026. Por ese motivo, ahora Quispe debería retornar a Pumas tras haber disputado 30 partidos en el equipo de Oceanía, en los que convirtió 2 goles y aportó 5 asistencias, según el reporte de BeSoccer.

Los números de Piero Quispe como jugador de Pumas UNAM

Tras poco más de dos temporadas jugando en el equipo universitario, los números de Piero Quispe con Pumas UNAM han sido los siguientes: