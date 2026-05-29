BOMBAZO: Pumas se refuerza con esta joya que convenció para irse de Chivas

Pumas Femenil se comenzó a mover fuerte el mercado rumbo al Apertura 2026 y confirmó una incorporación de peso para el equipo de Roberto Medina. Casandra Montero Rodríguez, futbolista mexicana de 31 años, fue anunciada como nueva jugadora universitaria después de cerrar su etapa con Chivas Femenil, club en el que dejó huella por su experiencia, regularidad y pasado campeón.

De acuerdo con el comunicado oficial de Pumas, la defensora nacida en La Antigua, Veracruz, llega para reforzar al conjunto auriazul en la nueva campaña de la Liga BBVA MX Femenil.

La noticia toma mayor fuerza porque su salida del Rebaño no fue una baja menor. Chivas Femenil informó que tenía la intención de mantener a Casandra Montero dentro del plantel e incluso buscó extender su contrato; sin embargo, la jugadora decidió explorar nuevos horizontes.

Ese detalle convierte su llegada a Pumas en uno de los movimientos más llamativos del mercado, ya que el conjunto universitario se quedó con una futbolista que Guadalajara sí contemplaba para su proyecto.

Casandra Montero deja Chivas

¿Quién es Casandra Montero, nuevo refuerzo de Pumas Femenil?

Casandra Montero es una futbolista con amplio recorrido en la Liga BBVA MX Femenil. Antes de llegar a Pumas, defendió las camisetas de Veracruz, Mazatlán y Chivas, donde vivió la etapa más importante de su carrera. Pumas destacó en su presentación que se trata de una jugadora con “extensa trayectoria profesional”, títulos y convocatorias a selecciones nacionales, factores que explican por qué su fichaje genera expectativa dentro del entorno auriazul.

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Aunque puede desempeñarse como defensora, Montero también ha sido utilizada como mediocampista de contención, una característica que le da valor agregado al plantel de Roberto Medina. Su llegada no solo representa experiencia, sino también versatilidad para un equipo que buscará competir con mayor fuerza en el Apertura 2026 tras dos semestres consecutivos sin poder clasificar a la Liguilla.

Pumas convenció a Montero de dejar Chivas

El dato que más impacto genera en esta operación es la postura de Chivas. El propio club rojiblanco reconoció que buscó la continuidad de Casandra Montero, pero la futbolista optó por tomar otro camino. En términos de mercado, Pumas consiguió una jugadora que no salió por falta de interés deportivo, sino por una decisión personal de buscar un nuevo reto.

Para el Rebaño, su salida representa la despedida de una pieza con pasado ganador. Para Pumas, en cambio, significa sumar a una futbolista que conoce la presión de competir por títulos y que puede aportar liderazgo inmediato en el vestidor.

Su fichaje encaja perfectamente con la etiqueta de “bombazo”: Pumas no solo suma a una exjugadora de Chivas, sino a una campeona que el Rebaño quería conservar y que decidió abrir una nueva etapa en Ciudad Universitaria. El Apertura 2026 será la primera gran prueba para saber si esta apuesta universitaria se transforma en uno de los movimientos más importantes del torneo.

