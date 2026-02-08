logo deportes horizontal
De no creer cuál es el precio del jugador más barato de Pumas UNAM: es mexicano

Su valor de mercado ni siquiera está cerca de superar los 100 mil euros y es uno de los jugadores más baratos de la Liga BBVA MX

Escrito por:  Rodrigo Acuña | DR

Pumas UNAM cuenta con una de las plantillas más valiosas de la Liga BBVA MX y con futbolistas con alto valor de mercado como Adalberto Carrasquilla o Pedro Vite. Sin embargo, pocos conocen cuánto cuesta el futbolista más barato de los Felinos. Este título le corresponde a Santiago López, canterano del conjunto de Pedregal, quien tiene 20 años de edad y juega como delantero centro.

De acuerdo a los números ofrecidos por Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el mexico-canadiense tiene un precio de apenas 50 mil euros en el mercado. Esto equivale a poco más de un millón de pesos mexicanos, un valor realmente bajo para el mundo del futbol y sus finanzas . El más cercano a su cotización es Rodrigo Parra, otro canterano de Pumas que tiene un valor de 75 mil euros con 18 años y siendo portero.

¿Quién es Santiago López, el jugador más barato de Pumas?

López es un delantero centro de 20 años de edad que cuenta con la nacionalidad mexicana y canadiense. Si bien es cierto que nació en Morelia, Michoacán el 10 de junio del 2005, a sus 4 años emigró hacia Canada por temas laborales de sus padres. Su residencia en el país norteamericano perduró 6 años, motivo el cual le permitió tener la nacionalidad canadiense.

Durante sus inicios, realizó las formativas en la Selección Mexicana, pero con el pasar de los años, Canadá le dio una oportunidad y su última participación fue en el equipo Sub-20 de la Hoja de Maple. Participó del Premundial Sub-20 de la Concacaf con el equipo canadiense, siendo importante al haber sido titular en los cuatro partidos que jugó.

¿Cómo fue su llegada a Pumas?

López llegó a las fuerzas básicas de Pumas en el Clausura 2020, torneo en el que fue inscrito para jugar en el Sub-15. Durante estos años, escaló por distintas categorías como la Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, hasta llegar al primer equipo de la mano de Gustavo Lema.

Santiago ya suma juegos con el primer equipo y sumó 7 participaciones durante el Apertura 2025. Para este Clausura 2026, López sumó apenas 10 minutos jugados en la Jornada 1 frente a Querétaro, pero no volvió a tener acción hasta la fecha. Estuvo presente en el banquillo en la goleada por 4-1 ante San Diego por Concachampions, pero no ingresó.

Lo cierto es que López no tiene muchos minutos con el primer equipo y difícilmente tenga lugar en la consideración de Efraín Juárez.

