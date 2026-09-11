Chino Huerta es baja de PUMAS para enfrentar a León y se posterga su debut con los universitarios

La afición de Pumas tendrá que esperar aún más tiempo para ver a César 'Chino' Huerta de vuelta con el equipo universitario, pues cuando se veía venir su alineación para enfrentar a León esta noche de jueves 10 de septiembre, el ex jugador de Anderlecht presentó una dolencia en la espalda baja, por el que el departamento médico lo descartó.

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El cuadro del Pedregal lo informó en un comunicado desplegado la tarde noche del jueves, cuando estaba inminente el arranque de este encuentro de Liga MX, noticia que también detonó las opiniones de los aficionados de los Pumas de la UNAM.

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El equipo de Esteban Solari, así tendrá que buscar un plan b, cuando parecía que el esquema para medirse ante los esmeraldas era considerando al mundialista con México este 2026.

El comunicado de Pumas sobre la baja de Chino Huerta para enfrentar a León

En su comunicado de prensa, Pumas indicó que "César Huerta no jugará el partido entre Pumas y León del día de hoy por precaución médica", adelantó el departamente de comunicación.

Agregó que "el jugador presentó, en el entrenamiento de ayer, una molestia muscular en la parte baja de la espalda. El equipo médico de la institución lo está atendiendo para estar disponible en las próximas jornadas".

¿Cuándo podría jugar César Chino Huerta con Pumas debutando en su retorno a Liga MX?

El siguiente partido de Pumas, será en un partido de mucha exigencia el próximo domingo, cuando enfrenten en juego de alto calibre a Chivas, compromiso por el cual se estarían guardando al Chino Huerta atendiendo su problema de espalda baja para tenerlo listo en ese compromiso en el que se meterán a la cancha del Akron.