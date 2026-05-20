Cruz Azul vs Pumas EN VIVO y GRATIS, partido de ida de la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Inicia el camino por la definición del título! Disfruta completamente en vivo y GRATIS el partido entre Cruz Azul y Pumas correspondiente a la final de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en donde podría empezar a decantarse la eliminatoria a favor de alguno de los dos equipos.

No te pierdas EN VIVO y GRATIS este partido entre dos de los equipos más grandes del futbol mexicano a través de Azteca 7 en televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este jueves 21 de mayo en punto de las 7:50 pm tiempo del centro de México.

Los Pumas de Efraín Juárez, que se ha ganado el respeto y cariño de la afición Auriazul tras un inicio complicado, están en busca de su octavo título de liga, mientras que los celestes, dirigidos por el novato Joel Huiqui, quieren entrar a la cifra de dos dígitos con 10 campeonatos, proeza que solo ha sido alcanzada por Toluca, Chivas y América.