deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX Femenil
Nota

Pumas vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil; marcador online

Sigue en vivo el compromiso entre el club del Pedregal y el conjunto fronterizo en un duelo vital en las aspiraciones para la liguilla del presente torneo.

Pumas vs Bravos
Erick De la Rosa
Liga MX Femenil
Compartir

Tremendo partido en la Liga MX Femenil que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas recibirá a las Bravas en un duelo vital para ambos clubes en sus aspiraciones para la liguilla. El cuadro fronterizo es noveno lugar y tiene 23 puntos, uno más que las felinas que están en el décimo puesto.

Pumas Femenil
FC Juárez Femenil
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

×
×