Pumas vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil; marcador online
Sigue en vivo el compromiso entre el club del Pedregal y el conjunto fronterizo en un duelo vital en las aspiraciones para la liguilla del presente torneo.
Tremendo partido en la Liga MX Femenil que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas recibirá a las Bravas en un duelo vital para ambos clubes en sus aspiraciones para la liguilla. El cuadro fronterizo es noveno lugar y tiene 23 puntos, uno más que las felinas que están en el décimo puesto.