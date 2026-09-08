¿Cuándo se juega el Pumas vs León, suspendido por Leagues Cup 2026? Fecha EXACTA para ver el partido reprogramado

Los aficionados de Pumas y León tendrán que esperar solamente unos días más. El partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 no pudo disputarse este domingo 6 de septiembre como estaba contemplado originalmente, pero la Liga BBVA MX ya hizo oficial cuándo se recuperará.

El encuentro fue uno de los cuatro compromisos de la fecha que tuvieron que moverse debido a la histórica participación de clubes mexicanos en las instancias finales de la Leagues Cup 2026.

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León alcanzó las Semifinales del torneo internacional y permaneció en Estados Unidos hasta este domingo para disputar ante América el partido por el tercer lugar. Esa situación hizo imposible que La Fiera pudiera presentarse al mediodía en Ciudad Universitaria, como marcaba inicialmente el calendario.

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¿Cuándo se jugará Pumas vs León?

Pumas vs León se jugará el jueves 10 de septiembre a las 9:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

De esta manera, el partido se disputará apenas cuatro días después de la participación de León en la definición de Leagues Cup.

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Pumas tendrá una semana especialmente exigente

La modificación también cambia por completo la preparación de los universitarios.

Pumas enfrentará a León el jueves por la noche y solamente tres días después tendrá que visitar a Chivas en el Estadio Akron, duelo correspondiente a la Jornada 8. Ese encuentro también sufrió un ajuste de horario, aunque mantuvo su fecha.

León tampoco tendrá demasiado descanso: después de visitar Ciudad Universitaria deberá recibir al Atlético de San Luis el lunes 14 de septiembre a las 7:00 PM, otro encuentro que fue modificado como consecuencia de Leagues Cup.

Así que el partido que desapareció del calendario del fin de semana ya tiene fecha definitiva: Pumas y León saldarán su pendiente este jueves por la noche en CU.