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OFICIAL: Reprograman partido de esta semana del Apertura 2026

El Apertura 2026 tendrá modificaciones en el calendario debido a una reprogramación de partido

Liga BBVA MX Apertura 2023 Atlas vs Pachuca
General view Stadium during the game Atlas vs Pachuca, corresponding to Round 15 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on November 01, 2023.

Vista General del Estadio durante el partido Atlas vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 01 de Noviembre de 2023.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Escrito por: Francisco Fernández

El encuentro entre el Atlante y las Bracas de Juárez por la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX tuvo que reprogramarse debido a las condiciones climatológicas adversas que se presentaron este lunes 7 de septiembre en las inmediaciones del Ajusco, en las instalaciones de los Potros de Hierro en donde se realizaría el evento.

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Atlante vs Bravas de Juárez Femenil se reprograma por malas condiciones climatológicas

La Liga Femenil MX y el Atlante informar a través de sus redes sociales que el partido entre el cuadro Femenil de los Potros de Hierro y FC Juárez no pudieron disputar el partido que tenía programado para este lunes 7 de septiembre debido a las condiciones climatológicas adversas en la zona del Ajusco.

Se determinó no disputar el encuentro en un horario más tarde de este mismo lunes por cuestiones de seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos y oficiales.

Es por ello que el encuentro se reprogramó para este martes 8 de septiembre en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en las mismas instalaciones deportivas del Atlante.

"La Liga Femenil BBVA informa que, debido a condiciones climatológicas en la Ciudad de México, el partido correspondiente a la Jornada 6 entre el Atlante y FC Juárez ha sido reprogramado para el martes 8 de septiembre a las 12:00 horas", informó la Liga Femenil.

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