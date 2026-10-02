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Pumas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 2 de octubre, partido de la Liga Femenil BBVA; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el Pumas vs Tigres el resultado del partido con el arranque de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs Tigres en vivo

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 2 de octubre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y uno de los encuentros destacados del día es el Pumas vs Tigres. Se enfrentan hoy a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas y Tigres

Tigres llega ubicado en el segundo lugar del Grupo A con 22 puntos son uno de los mejores equipos del torneo con siete victorias, un empate y una derrota, con 29 goles a favor y 9 en contra. Están a solo 2 puntos de Rayadas que lideran el grupo. Una victoria en CU las mantiene firmes en la pelea por el liderato del Grupo A.

Por otra parte, Pumas llega en el cuarto lugar del Grupo B con 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas, con 17 goles a favor y 14 en contra. Su racha reciente es empate, victoria, derrota, derrota y victoria. En casa necesitan sumar para no soltar el cuarto puesto.

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