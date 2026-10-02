Pumas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 2 de octubre, partido de la Liga Femenil BBVA; marcador online

Este viernes 2 de octubre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y uno de los encuentros destacados del día es el Pumas vs Tigres. Se enfrentan hoy a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas y Tigres

Tigres llega ubicado en el segundo lugar del Grupo A con 22 puntos son uno de los mejores equipos del torneo con siete victorias, un empate y una derrota, con 29 goles a favor y 9 en contra. Están a solo 2 puntos de Rayadas que lideran el grupo. Una victoria en CU las mantiene firmes en la pelea por el liderato del Grupo A.

🌧️🐯 ¡Con lluvia pero siempre con las Amazonas, de local o visitante! pic.twitter.com/I7u5w3JcMZ — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) October 2, 2026

Por otra parte, Pumas llega en el cuarto lugar del Grupo B con 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas, con 17 goles a favor y 14 en contra. Su racha reciente es empate, victoria, derrota, derrota y victoria. En casa necesitan sumar para no soltar el cuarto puesto.