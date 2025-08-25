Pumas 1-0 Tijuana EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado del partido de la Jornada 8 Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil hoy lunes 25 de agosto

Este lunes 25 de agosto del 2025, continua la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil y el primer partido en disputarse es el Pumas vs Tijuana.

El encuentro se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario. Un juego que se presenta desigual sobre el papel, pero lleno de posibilidades para que las universitarias consoliden su posición en la tabla y las poblanas busquen salir del fondo.

Pumas UNAM Femenil llega a este encuentro en una forma sólida, ocupando posiciones intermedias en la tabla, ubicadas en el sexto lugar con 13 puntos. Tras seis encuentros disputados registra cuatro victorias, un empate y una derrota.

Por otra parte, Puebla llega en el lugar 16 de la tabla con dos puntos, al registrar dos empates y cinco derrotas.