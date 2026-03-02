Pumas vs Toluca: Fecha y hora PARA LOS ESTADOS UNIDOS del partido de JORNADA 9

La Jornada 9 del Clausura 2026 regala un choque de alto voltaje: Pumas vs Toluca, los únicos dos equipos invictos del torneo hasta ahora. En el Estadio Olímpico Universitario no solo estarán en juego tres puntos, sino la posibilidad de sacudir la parte alta de la tabla en la Liga MX.

Pumas suma 16 unidades producto de cuatro victorias y cuatro empates. El equipo dirigido por Efraín Juárez ha encontrado estabilidad tras la eliminación en Concacaf y mantiene una racha que lo tiene cuarto en la tabla. Del otro lado, Deportivo Toluca llega segundo con 18 puntos, impulsado por su reciente triunfo de Toluca 2-0 sobre Chivas de Guadalajara.

¿Quién mantendrá el invicto en el Pumas vs Toluca de la Jornada 9?

El antecedente inmediato invita al equilibrio: en sus últimos tres enfrentamientos, empataron 1-1. Sin embargo, el contexto actual es distinto. Toluca, campeón vigente, aspira al tricampeonato bajo la dirección de Antonio Mohamed, quien vuelve a Ciudad Universitaria con cuentas pendientes y un recibimiento que promete ser intenso.

Para Pumas, el partido representa una oportunidad de validar su proyecto. La solidez defensiva y el empuje de su afición pueden marcar diferencia. Además, será un duelo de goleadores: Paulinho, por los Diablos, y Juninho, por los universitarios, llegan con cuatro tantos cada uno en el Clausura 2026.

La narrativa también incluye el reencuentro entre Mohamed y su ex dirigido Efraín Juárez, ahora estratega auriazul. En su primer choque desde el banquillo, igualaron en el Nemesio Diez; esta vez, el escenario será CU.

Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Claves tácticas y figuras a seguir en Ciudad Universitaria

Toluca ha mostrado contundencia ofensiva y equilibrio en mediocampo. Su capacidad para presionar alto y aprovechar transiciones rápidas lo convierte en un visitante peligroso. Pumas, por su parte, apuesta por intensidad, orden y un ritmo alto en casa.

El Estadio Olímpico Universitario suele pesar en jornadas nocturnas. Si los felinos logran imponer condiciones desde el arranque, podrían obligar a Toluca a modificar su planteamiento. En contraste, un gol temprano de los Diablos cambiaría el guion y pondría a prueba la resiliencia local.

La Jornada 9 puede redefinir la pelea por el liderato y confirmar quién está listo para sostener el paso invicto en la Liga MX.

Pumas vs Toluca: Fecha, hora y sede en Estados Unidos

El partido Pumas vs Toluca se disputará el martes 3 de marzo de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México.

Horarios en Estados Unidos:

10:10 pm ET

9:10 pm CT

7:10 pm PT