Qatar 2022: Los datos más curiosos del país sede del Mundial

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se encuentra a 62 días. El Mundial se acerca, no obstante, fuera de la competencia internacional y lo que se conoce de su clima extremo en el verano, el país de Medio Oriente tiene muchos datos interesantes.

Los 5 datos sobre Qatar

1. El deporte tradicional de Qatar



A pesar de que el Mundial se va a disputar en Qatar, el deporte nacional no tiene nada que ver con una actividad en conjunto o algo que lleve de por medio un balón.

La cetrería, es el deporte tradicional en el país más rico del mundo. Incluso, dicha actividad entra en el patrimonio intangible de Qatar. El deporte consiste en el arte de adiestrar aves rapaces para cazar animales. Incluso, se pueden adquirir halcones en mercados especializados. Entre otras actividades recreativas, el deporte ecuestre también forma parte del panorama de Qatar.

2. ¿Por qué Qatar es el país más rico del mundo?

El país de Medio Oriente es líder en exportaciones. Qatar exporta cantidades enormes de petróleo y gas natural, que suponen el 97 por ciento de ingresos con un total de más de 58 mil millones de dólares. No obstante, antes de basar su economía en la exportación, los ingresos se concentraban en la pesca y el comercio.



3. ¿Qué representa la bandera de Qatar?

La bandera de Qatar en colar blanco y púrpura tiene una división vertical en forma de sierra. Dicha separación de colores cuenta con nueve puntas de que significan que Qatar es el noveno estado miembro de los Emiratos Reconciliados luego del tratado de 1916 entre Qatar y Reino Unido.



4. La comida nacional de Qatar

El plato nacional del país lleva por nombre, Kabsa. La comida consiste en un plato a base de arroz mezclado con especiadas, carne, cebolla y tomate. Sin embargo, hay varias formas de prepararlo dependiendo cada comercio. La carne del platillo puede ser de pollo, cordero, camello o res.



5. El clima de Qatar no es solo calor



Al contrario de lo que se cree, en Medio Oriente no todo el tiempo hace calor. En verano, las temperaturas del país rondan los 36 grados, sin embargo, pueden alcanzar los 50º y las temperaturas bajan considerablemente por las noches.

Por otra parte, el invierno tiene un clima que ronda una media de 17 grados. La sensación más fría en Qatar va desde principios de diciembre hasta principios de marzo, pues a comparación del verano, la temperatura máxima que se alcanza es por debajo de los 25º C.

Te puede interesar: Así será el calendario de Francia en el Mundial de Qatar 2022

