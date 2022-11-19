Qatar 2022: Primer mexicano que rompe la ley

La Copa del Mundo de Qatar 2022 mantiene algunas restricciones respecto al consumo de alcohol en las calles y en los estadios de futbol, los aficionados sólo podrán ingerirlo en zonas específicas que el gobierno catarí pondrá a disposición de los aficionados que quieran tomar alguna cerveza, etc.

México se ha caracterizado en los últimos mundiales por ser de las delegaciones que más aficionados convoca; simplemente, para Qatar 2022 se ubica entre los 5 países con mayor convocatoria, aunque esto no suele ser sólo una buena noticia, dado que en cada mundial los fanáticos aztecas se han caracterizado por dar ‘la nota’ en el mal sentido.

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Primer Mexicano que rompe las normal en Qatar 2022

Circula un video en las redes sociales de un aficionado mexicano metiendo alcohol de manera ilegal al aeropuerto del país anfitrión, el joven esconde entre su ropa una botella de lo que aparenta ser Tequila.

Todavía en el aeropuerto internacional, el fanático de la Selección Mexicana presumió el mismo la acción titulando su video como “traficando alcohol en Qatar”. cabe señalar que la cuenta del aficionado rápidamente pasó a ser privada, aunque el video fue imposible de controlar, ya en Qatar 2022 prohibió de manera categórica la importación de cualquier bebida alcohólica.

#Qatar2022 aún no empieza y ya hay mexicanos rompiendo la ley 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/RFm1LebeoM — Ricardo Cariño (@ricardocarino) November 18, 2022

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El calendario de la Selección Mexicana en Qatar 2022

La Selección Azteca iniciará su aventura mundialista enfrentando a Polonia, que tiene como principal figura al goleador del Barcelona Robert Lewandowski, uno de los mejores jugadores de la actualidad. El partido se llevará a cabo el próximo martes 22 de noviembre a las 10:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio 974 o también nombrado Ras Abu Aboud.

El segundo juego de México en Qatar 2022 se disputará el día sábado 26 de noviembre en el césped del Estadio Lusail ante la selección de Argentina, que contará con su máxima estrella Lionel Messi. El partido se disputará a las 13:00 horas tiempo de México.

La selección dirigida por el ‘Tata’ Martino tendrá su último duelo de la fase de grupos ante su similar de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail a partir de las 13:00 horas