Qatar 2022: Reglas y prohibiciones si viajas para ver a la Selección

Todos tenemos muy claro que el Mundial de Qatar 2022 será uno de los grandes eventos del año, millones y millones de personas de todo el mundo se darán cita para apoyar a su país y disfrutar de la fiesta máxima del futbol que dará inicio el próximo 20 de noviembre en el Estadio Al Khor.

Como siempre la Selección de México es uno de los equipos con mayor convocatoria, de acuerdo datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se contempla que casi 80 mil aficionados aztecas se darán cita en Qatar 2022.

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Qatar 2022: Reglas y prohibiciones

-Consumo de alcohol

Si bien la cultura islamica prohibe el consumo del alcohol en Catar, para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se podrá ingerir siempre y cuando seas mayor de edad (21 años es la edad adecuada en el país asiático). Pero mucha atención, porque no podrás tomar en cualquier punto, sino que habrán ciertos lugares establecidos que ofrecerán las bebidas y donde se podrá disfrutar. Recordar que la multa a pagar si se infringe con esta regla ronda los 15 mil pesos mexicanos o hasta 6 meses de prisión.

-Prohibidos los festejos en calles

Qatar 2022 mostrará tolerancia cero para los festejos desenfrenados en las calles o vialidades importantes, tales como gritar o comportarse de manera irrespetuosa. La vestimenta será importante, pues no se permite. Todos aquellos fanáticos que lleguen a incurrir en alguna de estas actitudes, podrán ser multados, deportados o incluso mandados a prisión.

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-Muestras de afecto

Las preferencias sexuales es un tema sensible, si bien el Mundial de Qatar 2022 no prohíbe el ingreso a las personas de la comunidad LGBTQ+, sí se necesita ser muy cuidadoso con las muestras de afecto en público, así como con los simbolos de dicha comunidad... tales como las banderas. Los turistas deberán mostrarse muy respetuosos y atentos para evitar tener complicaciones en el país asiático.

-Código de vestimenta

Así como las muestras de afecto entre personas del mismo sexo, la vestimenta es un aspecto importante para los qataríes, las mujeres podrán usar faldas o shorts, siempre y cuando el corte llegue por debajo de la rodilla.

Otra prenda que invitan a los turistas a evitar son los leggings o las prendas que puedan ser interpretadas como 'reveladoras', es decir que muestren de más el cuerpo y por último, es preferible no usar frases o dibujos ofensivos en algunas playeras.

