Calendario: Partidos más importantes previo al inicio de Qatar 2022

El mundo está expectante por el inicio de la Copa de Qatar 2022, la fase de grupos será la presentación de las 32 mejores selecciones del orbe y tendrá la participación de muchos de los mejores futbolistas del momento, sin embargo, aún quedan varios partidos pendientes que podrían resultar muy atractivos para los aficonados previo a la gran inauguración del mundial.

Si bien terminó toda la actividad de la Champions League y la Europa League respectivamente, entre los partidos que destacan previo a Qatar 2022, se encuentran principalmente, cruces de equipos de las 5 grandes ligas de Europa como el Chelsea vs Arsenal de la Premier League, recordar que los Gunners se pelean el primer lugar con el Manchester City.

Premier League

6 de noviembre

Chelsea vs Arsenal

Tottenham vs Liverpool

12 de noviembre

Wolves vs Arsenal (Muy atentos con la posibilidad de tener noticias de Raúl Jiménez)

LaLiga

5 de noviembre



Barcelona vs Almería

7 de noviembre

Rayo Vallecano vs Real Madrid

9 de noviembre

Sevilla vs Real Sociedad

10 de noviembre

Real Madrid vs Cádiz

Serie A

5 de noviembre



Atalanta vs Napoli

Milan vs spezia

6 de noviembre

Roma vs Lazio

Juventus vs Inter

13 de noviembre

Milan vs Fiorentina

Juventus vs Lazio

Bundesliga

12 de noviembre

Schalke 04 vs Bayern Múnich

Ligue 1

6 de noviembre

Olympique Marsella vs PSG

13 de noviembre

Mónaco vs Olympique Marsella

Partidos previos a Qatar 2022

Destacar toda la actividad de los dirigidos por el Tata Martino, la Selección Azteca se encuentra en Girona realizando su preparación para encarar su debut mundialista en Qatar 2022 ante el equipo de Polonia en el Estadio 974. Los futbolistas que mantienen actividad de Europa se irán reportando poco a poco en España.

8 de noviembre

México vs Irak

15 de noviembre

Irak vs Bélgica

16 de noviembre

México vs Suecia

Emiratos Árabes Unidos vs Argentina

Omán vs Alemania

17 de noviembre

Jordania vs España

Portugal vs Nigeria