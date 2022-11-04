Qatar 2022: ¿Cuáles son los requisitos para mexicanos?

La Copa del Mundo es el evento futbolístico más esperado cada cuatro años, ya que representa una fiesta masiva y el pretexto perfecto para reunirse con amigos, por lo que Qatar 2022 será una grata experiencia, a pesar de la inusual época en la que se disputatrá al ser fechas invernales.

Viajar para presenciar un mundial en vivo y el directo es el sueño de millones de personas, el poder vivir la emoción, el disfrutar apoyar a tu país en un torneo de tal envergadura lo convierten en una experiencia de vida única que muchas veces podría ser irrepetible, es por eso, que muchos aficionados ahorran durante tiempos prolongados con el objetivo de costear el nada barato viaje hacia el país sede.

Te puede interesar: Mundial Qatar 2022: ¿Cuáles son las temperaturas promedio del país?

Reglas importantes para mexicanos en Qatar 2022

Algo que no se puede olvidar es que cada nación tiene sus reglas, por lo que antes de emprender el viaje, es de vital importancia conocer las normas más importantes a seguir para no incurrir en alguna falta que pudiera causar problemas, situación que aplica también en el tema migratorio.

En el tema sanitario, el país árabe quitó ya las restricciones de Coivd-19, por lo que ya no se requiere presentar una prueba PCR o de antígenos para el ingreso al país, sin embargo, es sumamente importante el contar con la documentación migratoria en regla, ya que el pasaporte mexicano no es suficiente y es necesario solicitar una Tajeta Hayya para poder entrar a Catar, que vendría siendo un tipo de visado especial.

Entre las recomendaciones para viajar a Qatar 2022 se encuentran:

- Seguro médico internacional

- Contar con esquema de vacunación completo

- Informarse acerca de la vestimenta para visitar ciertas zonas de Catar

Por último, se recomienda llevar consigo los datos de contacto de la Embajada de México en Catar para poder ser auxiliado si se llegara a requerir, como lo son dirección, teléfono y correo electrónico.

Te puede interesar: ¿Habrá aire acondicionado en los estadios de Qatar 2022?