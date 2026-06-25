Ecuador vs Alemania: NUNCA antes un equipo sudamericano había logrado esto (ni México)

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha regalado grandes momentos, como la épica narración de Christian Martinoli al pase largo de Memo Ochoa y las lágrimas de Javier Aguirre. Este jueves 25 de junio, Ecuador derrotó a Alemania y consiguió lo que nunca antes había logrado un equipo sudamericano, ni siquiera México en Rusia 2018.

Ecuador le dio la voltereta a Alemania para derrotarlos 2-1 y clasificar a los dieciseisavos de final, resultado que le interesa a todos los mexicanos, ya que existe una gran probabilidad de que La Tri sea la rival de la selección azteca en la instancia final que se disputará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La Tri es la primera selección sudamericana que le remonta a Alemania en una justa veraniega.|FIFA World Cup

El logro de Ecuador ante Alemania

La Tri se convierte en la primera selección sudamericana en darle la voltereta y vencer a la 4 veces campeona del mundo, hecho que ni siquiera México logró, ya que cuando el equipo azteca derrotó a los europeos fue por la mínima en Rusia 2018, en un resultado histórico que hizo vibrar a todo un país y dejó una frase imborrable por parte de Martinoli.

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Ecuador es la segunda selección no europea que consigue tal hazaña en una Copa Mundial de la FIFA™, pues en Qatar 2022 Japón fue la que logró el gran resultado por marcador de 2-1, mismo que alcanzó el equipo sudamericano en la justa veraniega de este 2026.



Suiza en el Mundial Francia 1938

Suecia en el Mundial que se celebró en dicho país en 1958

Inglaterra en el Mundial que se celebró en dicho país en 1966

Italia en el Mundial de México 1970

Austria en el Mundial de Argentina 1978

Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 1994

Japón en el Mundial de Qatar 2022

Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ecuador, posible rival de México en los dieciseisavos de final

La selección de Ecuador clasificó a la siguiente ronda como tercera del grupo E, por lo que podría medirse al equipo azteca. Según The Athletic, La Tri tiene un 76% de posibilidades de ser el rival de México en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.