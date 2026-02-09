¿Cuál fue el color del Gatorade que le aventaron a Mike Macdonald, coach de los Seattle Seahawks, por ganar el Super Bowl 2026?

Luego de que los Seattle Seahawks se impusieran vs los New England Patriots , el coach de Mike Macdonald fue bañado con Gatorade de color amarillo, lo que quitó las dudas de un sector de aficionados que estaban muy pendientes de este detalle en el Super Bowl 2026. Incluso, estaban más pendientes a ese detalle que a la actuación y show de Bad Bunny .

La atención a este detalle es que estos aficionados, que son un grupo de apostadores, arriesgan grandes sumas de dinero anualmente para adivinar cuál será el color que la bebida tendrá en el Súper Tazón y en la cual bañarán los jugadores al entrenador campeón que levantará el trofeo Vince Lombardi, que lo acredita como el campeón de la NFL.

El entrenador de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, fue bañado por Gatorade amarillo, tras conseguir el campeonato del Super Bowl 2026|Mark J. Rebilas/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En ésta ocasión, cuando los Seahawks se impusieron y se coronaron con su segundo anillo de Super Bowl de su historia, los hielos y el color amarillo del Gatorade pasaron vertidos a Macdonald, que ganó su primer campeonato de su carrera como head coach.

¿Cuál era el color favorito del Gatorade para bañar al coach campeón en el Super Bowl 2026?

De acuerdo al portal USA Today, el Gatorade color naranja era el preferido por los apostadores para que bañara al coach campeón. Sin embargo, eso no terminó pasando. En segundo lugar, se encontraba el amarillo, que terminó siendo el color acertado. Posteriormente, los apostadores pusieron al azul, morado, rojo y el transparente en sus preferencias de apuestas, respectivamente.

Según las casas de apuestas, el color amarillo era favorito con un momio de +260, si los apostadores lo elegían.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2027?

El próximo Super Bowl, el de la edición 2027 , se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, California y se realizará el 14 de febrero de ese año, es decir, en el Día de San Valentín y Día del Amor y la Amistad en México.

El estadio que recibirá el juego por el campeonato de la NFL será el SOFi Stadium, hogar de los Rams y los Chargers.