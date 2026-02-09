Símbolo de resistencia: Ella es Toñita, la dueña del bar latino que Bad Bunny invitó al Super Bowl 2026

Bad Bunny volvió a demostrar que su éxito global no lo ha desconectado de sus raíces. En un gesto que conmovió a miles de seguidores, el cantante puertorriqueño invitó al Super Bowl 2026 a Toñita, la entrañable dueña del Caribbean Social Club, un emblemático bar de barrio en Brooklyn que durante décadas ha sido refugio, punto de encuentro, resistencia y hogar cultural para la comunidad latina en Nueva York.

La imagen de ambos juntos no tardó en viralizarse, no solo por la magnitud del evento deportivo, sino por lo que Toñita representa: resistencia, identidad y memoria viva de la migración boricua en Estados Unidos.

¿Quién es Toñita, la mujer que conquistó a Bad Bunny y llegó al Super Bowl 2026?

María Antonia Cay, nacida en 1940 en Juncos, Puerto Rico, es mucho más que la dueña de un bar. A su edad, sigue atendiendo la barra del Caribbean Social Club. Cocina, conversa, reparte comida gratis y se asegura de que todos se sientan bienvenidos.

Toñita, aseguran las personas, se ha convertido en una figura casi mítica del barrio. Para muchos, es la matriarca de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, una mujer que ha visto generaciones enteras crecer entre música, dominó y nostalgia caribeña.

Toñita appeared at the #SuperBowlLX alongside Bad Bunny. She is the owner of Brooklyn’s Caribbean Social Club, one of the last surviving Puerto Rican social clubs in the city, and She is such an iconic figure in New York that there is a celebration in her honor every June 22nd pic.twitter.com/c0aLAfBnGR — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) February 9, 2026

¿Qué es Casa Toñita y por qué es tan importante?

Ubicado en Williamsburg, Brooklyn, el Caribbean Social Club abrió sus puertas en la década de 1970. En sus inicios, fue creado como un espacio para un equipo de béisbol del barrio, pero con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en un club social abierto a la comunidad.

En el año 2000 obtuvo licencia para vender alcohol y comenzó una nueva etapa como bar público, aunque sin perder su esencia. La entrada es discreta, sobre Grand Street, casi escondida. Dentro, el ambiente se mantiene intacto: cervezas económicas, partidas de dominó y pool, conversaciones en español y una atmósfera que parece detenida en el tiempo.

Toñita llega al Super Bowl 2026

Al invitar a Toñita al Super Bowl, Bad Bunny no solo reconoció a una mujer querida, sino que rindió homenaje a toda una comunidad. Fue un recordatorio de que detrás del éxito global también hay historias locales, espacios modestos y personas que han sostenido la identidad latina contra el paso del tiempo.