¿Qué es la Víbora de la Mar? Todos los turistas deben saber este baile al asistir a México

Las tradiciones en México formarán parte del folklore para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cada una de las sedes del país alista una serie de programas culturales y turísticos para disfrutar del evento deportivo, mientras que la propia afición mexicana ya alista una serie de rituales que formarán parte de la energía mundialista. En ese sentido, la Víbora de la Mar es un elemento cultural fundamental.

La afición de la Selección Mexicana logró ser partícipe tras la victoria ante Serbia, mediante un video en donde la afición nacional celebró el resultado bailando la Víbora de la Mar. Esto anticipa una de las tantas dinámicas que se podrán disfrutar dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Víbora de la Mar es un juego y canto tradicional de México; puede ser aplicado ver en bodas o en el patio de recreo. Nacido como uno de los sincretismos que se dieron entre México y España, contando con raíces andalusíes y sefardíes, terminó por popularizarse dentro del país.

¿Cómo se baila la Víbora de la Mar?

El baile consiste en que los participantes formen una fila al ritmo de la música. Originalmente se debe contar con dos integrantes que formen un puente con los brazos en el que pasará la fila, por lo que el reto consistirá en no quedar atrapado en el puente cuando termine la canción.

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No se necesita ser un bailarín experto, solo es necesario avanzar conforme al ritmo de la música, además de poder saltar, brincar y silbar junto a los demás integrantes de la fila. En ese sentido, la actitud será indispensable para contar con una buena experiencia.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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