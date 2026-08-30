¿Suma otra baja? Revelan qué falta para que Nathan Silva deje Pumas en el Apertura 2026

La plantilla de Pumas aún está sujeta a cambios en este Apertura 2026. En los días recientes, el rumor sobre la posible salida de Nathan Silva del equipo auriazul se hizo cada vez más grande. Incluso, Botafogo realizó una oferta formal para comprar la carta del defensor brasileño, aunque la misma fue rechazada por parte de la directiva de la UNAM.

Los reportes más recientes indican que el club brasileño ofreció 2 millones de dólares para adquirir la carta de Silva, jugador que lleva tres años en la institución de Pedregal. Sin embargo, el periodista César Luis Merlo reveló en su canal de YouTube que el ofrecimiento fue rechazado ya que Pumas lo consideró insuficiente. Ahora se dieron a conocer los detalles sobre la posible salida del jugador brasileño.

¿Qué falta para que Nathan Silva deje Pumas?

De acuerdo a la fuente mencionada, desde Pumas no tienen la intención de vender a Nathan Silva. El corresponsal advirtió que para que el defensor arme las valijas y deje la Liga BBVA MX, Botafogo deberá mejorar considerablemente su oferta, algo que todavía no ha ocurrido. Además, otro factor que entra en juego es que el brasileño tiene contrato hasta junio de 2027, fecha en la que quedaría como agente libre.

Nathan Silva|@nathanoficial97

Según la visión de Merlo, es poco probable que Silva termine dejando la UNAM en este mercado de verano. Esto se debe a que los tiempos son cortos: tanto en Brasil como en la Liga BBVA MX, el mercado de fichajes cerrará el 11 de septiembre. Esto quiere decir que si Botafogo aumentara considerablemente su oferta y Silva es vendido, Pumas tendrá poco margen para encontrar a un sustituto.

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En caso de que el defensor central se mantenga en Pedregal, Pumas daría por cerrada su plantilla para afrontar el Apertura 2026. Tanto el entrenador Esteban Solari como la directiva no tienen intenciones de seguir sumando jugadores al equipo, siempre y cuando mantengan a los nombres establecidos hasta la fecha. En caso de que el cuadro universitario sufra una baja de última hora, podrían ir en busca de un nuevo fichaje.

|Crédito: @tano_solari / Instagram

Pumas cerraría su plantilla si Nathan Silva se queda

La continuidad de Nathan Silva también marcaría el final del mercado de fichajes para Pumas. Luego de concretar el regreso de César “Chino” Huerta, tanto la directiva como el cuerpo técnico de Esteban Solari consideran que cuentan con las piezas necesarias para competir por el título del Apertura 2026. Por este motivo, no tienen contemplado realizar otra incorporación antes del cierre de registros.

El panorama únicamente cambiaría si el cuadro auriazul sufre una baja inesperada. En caso de que Botafogo mejore considerablemente su propuesta y logre comprar la carta de Silva, Pumas tendría que salir al mercado para buscar un nuevo defensor central. Sin embargo, los tiempos jugarían en contra de la UNAM, ya que tendría pocos días para negociar y registrar a un sustituto antes del 11 de septiembre.