¿Qué fue del Dream Team de Barcelona 92?

La selección de basquetbol de Estados Unidos iluminó los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con estrellas consagradas de la NBA que por primera vez podían asistir a dicha competencia. El equipo dirigido por Chuck Daly ganó la medalla de oro con récord perfecto de 8 partidos ganados de forma consecutiva.

Dieron cuenta de las selecciones de Angola, Alemania, Brasil, España, Puerto Rico, Lituania

y Croacia en fase de grupos y la final. Además ganaron sus partidos por un promedio de 43 puntos de diferencia.

¿Qué hacen actualmente las figuras de Barcelona 92?

Michael Jordan: Propietario del equipo Hornets de Charlotte de la NBA y considerado el mejor basquetbolista de la historia.

Magic Johnson: Hasta abril del año pasado fue el director de operaciones de los Lakers

Larry Bird: Se mantiene como asesor de los Pacers de Indiana.

Patrick Ewing: Es coach de la Universidad de Georgetown

Scottie Pippen: Fungió como juez en el concurso de clavadas de febrero. No tiene cargo en algún equipo. Tiene algunas apariciones en programas de TV.

Karl Malone: Es Co-dueño de una organización dedicada a E-Sports y tiene empresas relacionadas con el tabaco.

John Stockton: En el retiro, fue en algún momento coach colegial en el basquetbol femenil.

Charles Barkley: Analista de televisión.

Por Omar Villarreal Villalbazo @OmarVV9

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