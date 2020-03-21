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Fútbol

¿Qué fue del Dream Team de Barcelona 92?

La sorprenderte selección de basketball de Estados Unidos ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y dejó una huella imborrable.

Dream Team Barcelona 92 NBA
American basketball players of the Dream Team receive their gold medal during the 1992 Olympics. | Location: Barcelona, Spain. (Photo by Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images)|Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images

Escrito por: Omar Villareal

La selección de basquetbol de Estados Unidos iluminó los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con estrellas consagradas de la NBA que por primera vez podían asistir a dicha competencia. El equipo dirigido por Chuck Daly ganó la medalla de oro con récord perfecto de 8 partidos ganados de forma consecutiva.

Dieron cuenta de las selecciones de Angola, Alemania, Brasil, España, Puerto Rico, Lituania
y Croacia en fase de grupos y la final. Además ganaron sus partidos por un promedio de 43 puntos de diferencia.

¿Qué hacen actualmente las figuras de Barcelona 92?

Michael Jordan: Propietario del equipo Hornets de Charlotte de la NBA y considerado el mejor basquetbolista de la historia.

Magic Johnson: Hasta abril del año pasado fue el director de operaciones de los Lakers

Larry Bird: Se mantiene como asesor de los Pacers de Indiana.

Patrick Ewing: Es coach de la Universidad de Georgetown

Scottie Pippen: Fungió como juez en el concurso de clavadas de febrero. No tiene cargo en algún equipo. Tiene algunas apariciones en programas de TV.

Karl Malone: Es Co-dueño de una organización dedicada a E-Sports y tiene empresas relacionadas con el tabaco.

John Stockton: En el retiro, fue en algún momento coach colegial en el basquetbol femenil.

Charles Barkley: Analista de televisión.

Por Omar Villarreal Villalbazo @OmarVV9

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