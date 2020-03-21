¿Qué fue del Dream Team de Barcelona 92?
La sorprenderte selección de basketball de Estados Unidos ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y dejó una huella imborrable.
La selección de basquetbol de Estados Unidos iluminó los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con estrellas consagradas de la NBA que por primera vez podían asistir a dicha competencia. El equipo dirigido por Chuck Daly ganó la medalla de oro con récord perfecto de 8 partidos ganados de forma consecutiva.
Dieron cuenta de las selecciones de Angola, Alemania, Brasil, España, Puerto Rico, Lituania
y Croacia en fase de grupos y la final. Además ganaron sus partidos por un promedio de 43 puntos de diferencia.
¿Qué hacen actualmente las figuras de Barcelona 92?
Michael Jordan: Propietario del equipo Hornets de Charlotte de la NBA y considerado el mejor basquetbolista de la historia.
Magic Johnson: Hasta abril del año pasado fue el director de operaciones de los Lakers
Larry Bird: Se mantiene como asesor de los Pacers de Indiana.
Patrick Ewing: Es coach de la Universidad de Georgetown
Scottie Pippen: Fungió como juez en el concurso de clavadas de febrero. No tiene cargo en algún equipo. Tiene algunas apariciones en programas de TV.
Karl Malone: Es Co-dueño de una organización dedicada a E-Sports y tiene empresas relacionadas con el tabaco.
John Stockton: En el retiro, fue en algún momento coach colegial en el basquetbol femenil.
Charles Barkley: Analista de televisión.
Por Omar Villarreal Villalbazo @OmarVV9
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