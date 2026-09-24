Así luce el presente de esta joya formada en Cruz Azul que se abre terreno en Tigres; ¿lo conoces?

La competencia para afianzarse en las actividades de un equipo profesional de primera división es realmente exigente. Y justamente en ese proceso se encuentra el aún joven zaguero que se formó en las fuerzas básicas de Cruz Azul. Rafael Guerrero vivió un cambio que se veía como una gran posibilidad de lograr el afianzamiento en la Liga BBVA MX, pero una lesión le dejó fuera casi un año… y hoy pelea por ganarse la confianza en los Tigres de la UANL.

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¿Qué fue de Rafael Guerrero… joya de Cruz Azul que reside en Tigres?

El nacido en Tijuana y precisamente descubierto por los Xolos, cuenta ya con 23 años y se encuentra con los Tigres. Formado en la cantera de Cruz Azul, se le tenía bastante confianza de consolidarse, pero ante la falta de oportunidades en el primer equipo en la era de Martín Anselmi… decidió buscar nuevos horizontes.

Fue allí donde surgió la posibilidad de Nuevo León. Lamentablemente, en medio de su traspaso llegó una lesión hace dos años (septiembre de 2024) donde se luxó el tobillo y se rompió el peroné. Eso le alejó de las canchas un año, situación que le permitió competir por un sitio en el equipo... prácticamente en vísperas de 2026. Y en ese periodo las cosas no han sido las ideales para él ni para la institución.

En el primer semestre del año, la ex joya de Cruz Azul peleó por un sitio en el primer equipo y le dieron algo de actividad en la segunda mitad del Clausura. Mientras que en el actual torneo también le han dado ciertos minutos en contextos específicos, como en el juego vs Atlante. En las dos Leagues Cup que tiene con el equipo regiomontano (2025 y 2026) estuvo en el torneo pero no le dieron un solo minuto.

¿Cuándo acaba el contrato del ex Cruz Azul… Rafael Guerrero?

Si las cosas no salen del todo bien en este torneo, el muchacho tendría que arreglar el siguiente paso en su carrera. A pesar de ser constante en las actividades del equipo, no encuentra los minutos deseados. En ese sentido, se indica que Rafael Guerrero termina su contrato con los felinos a mitad del próximo año. Por ello, si los Tigres quieren hacer caja con el defensor, tendrían que venderlo en el próximo mercado de fichajes, pues se iría libre (en caso de no renovar) en el Clausura 2027.