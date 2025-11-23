¡QUE GOLAZO! Cristiano Ronaldo llega a 955 tantos con una chilena en Arabia (VIDEO)

El Al Nassr concluyó su duelo ante Al Khaleej con un cuarto gol de Cristiano Ronaldo, el delantero alcanzó los 955 tantos oficiales tras definir con una chilena en tiempo añadido, en una acción que recordó la anotación ejecutada años atrás en Turín. El encuentro en el Al-Awwal Park finalizó 4-1 y mantuvo al conjunto dirigido por Jorge Jesús en la parte alta de la tabla.

Joao Félix generó tres aproximaciones claras en la primera mitad, una anulada en el 13’ por la salida previa del balón, otra invalidada por una mano de Brozovic y una tercera que se convirtió en el 1-0 después del centro de Angelo desde el sector izquierdo. El gol colocó al portugués en 11 anotaciones dentro del torneo, cifra que lo mantiene como líder solitario del goleo.

El segundo tanto del Al Nassr llegó antes del descanso, Félix recuperó la pelota cerca del tiro de esquina y asistió a Wesley, quien conectó un disparo desde la frontal que amplió la distancia. La reacción de Al Khaleej apareció en los primeros minutos del complemento, cuando Hawsawi ajustó el marcador con un tiro colocado en el ángulo desde la media luna.

La ofensiva local volvió a encontrar espacios y Sadio Mané agregó el 3-1 con una definición elevada desde los linderos del área. La expulsión de Kourbelis condicionó al visitante en la recta final y dejó al Al Nassr con mayor margen para controlar el cierre del encuentro.

En el 90+6’, Nawaf Al-Boushal envió un centro al área y Cristiano Ronaldo resolvió con una chilena que superó el desvío del guardameta Anthony Moris. La acción aseguró el 4-1 y añadió un nuevo registro a la carrera del capitán, quien continúa su acercamiento a la marca de los mil goles.

El triunfo consolidó el paso perfecto del equipo de Jorge Jesús, que suma nueve victorias en nueve jornadas y mantiene su estructura ofensiva con Félix, Mané, Wesley y Ronaldo como piezas principales.