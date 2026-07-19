Qué hora es en Buenos Aires, Argentina y cómo son allá las celebraciones del Obelisco

Argentina y España pelean para consagrarse campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo comandado por Lionel Messi quiere conseguir un histórico bicampeonato ante su afición, por lo que desde Buenos Aires, capital de Argentina, ya alistan los preparativos para ver a su selección en acción. El partido inició en Buenos Aires las 16:00 horas, tres horas menos que la CDMX.

Así, la tradicional fiesta de aficionados en el Obelisco en Buenos Aires podría ser de noche. Se trata de uno de los monumentos más representativos de Argentina. Además de ser un punto de reunión para la afición de La Albiceleste para poder vivir y festejar los partidos a lo grande. Siendo el Obelisco para Argentina lo que es el Ángel de la Independencia en México.

El Obelisco en Buenos Aires será el gran punto de encuentro para la afición argentina

Cómo son las celebraciones de La Albiceleste en Buenos Aires

Argentina cuenta con una pasional cultura futbolística que logra verse en las calles plantenses. El Obelisco es un gran punto de encuentro en donde miles de argentinos salen a festejar los triunfos importantes de la Selección de Argentina como lo fue la obtención de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™.

De acuerdo a reportes desde Argentina, el día que La Albiceleste logró ganar la última justa mundialista hubo una convocatoria de cerca de 1 millón de aficionados. Siendo uno de los escenarios más sorprendentes que se han visto dentro del balompié argentino del presente siglo.

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España vs Argentina vive un lleno total en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Nueva York es la sede en donde españoles y argentinos buscan sumar un título mundial más a su cuenta. Según cifras de la FIFA, el recinto estadounidense fue inaugurado en el año 2010 y cuenta con un aforo de 80,663 espectadores. Siendo el segundo estadio con mayor capacidad dentro del torneo.

España y Argentina juegan la final en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey|Crédito: @MetLifeStadium / X

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no decepcionó a nivel de taquilla al contar con un lleno total. Por lo que queda claro que la organización del torneo suma otro éxito importante al tener su partido más importante con una importante convocatoria dentro del recinto neoyorkino.

