Esto es lo que México necesita para avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol está sorprendiendo al planeta entero con algunos de sus resultados, sobre todo los que refieren al Grupo B, donde Italia dio la sorpresa venciendo a Estados Unidos. De esta manera, también dificulta un poco más la tarea para la novena de México, que necesita algo más que una victoria.

Con fecha y horario confirmado para el México - Italia por la última jornada del Pool B, la novena mexicana no la tendrá nada fácil en el Daikin Park de Houston, pues hay que sacar la calculadora para saber qué necesita cada país para avanzar a los cuartos de final de la WBCB. En resumen, México debe ganar y no permitir más de 5 carreras.

Crédito: Mexsport

Estados Unidos perdió contra Italia y sacudió todos los pronósticos en el Clásico Mundial de Béisbol

Italia venció 8-6 a Estados Unidos y cambió el panorama para ambos países y también para la novena tricolor. Ahora mismo, la tabla de posiciones tiene a esos tres equipos peleando por los dos boletos disponibles, mientras que Gran Bretaña y Brasil ya se despidieron del torneo.

Italia es líder invicto con un récord de 3 victorias y 0 derrotas, Estados Unidos con 3-1 (ya jugó todos sus partidos) y México está 2-1 con el duelo pendiente ante Italia. Gran Bretaña quedó 1-3 y Brasil 0-4, ambos ya eliminados de la competencia.

|Instagram: Selección Mexicana de Beisbol

La Calculadora del Clásico Mundial de Béisbol 2026: Así se define el empate para México

Si México vence a Italia, habrá un triple empate técnico con un récord de 3-1. En este torneo, cuando el duelo directo no es suficiente para desempatar a tres bandas, entra en juego la estadística del coeficiente de carreras permitidas dividido entre los outs realizados en defensa. El que reciba menos daño, avanzará de ronda. Es decir, necesitan: