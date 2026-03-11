Sorpresa Global: Italia derrota a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol y se aprieta el Grupo B en el que México puede eliminar a los estadounidenses este miércoles

En la sorpresa más grande en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, Italia derrotó a Estados Unidos este martes en Daikin Park, que enmudeció ante el 8-6 en favor de los italianos, resultado que no estaba en el presupuesto del equipo local, con lo que ahora peligra su permanencia y podría ser eliminado en Ronda 1.

Italia se agrandó, aprovecho la fatiga que dejó a Estados Unidos el juego de un día antes ante México que se apretó al final y con rallies de tres carreras en el segundo y sexto rollo, además de una salida espectacular de Lorenzen, los europeos dejaron tendidos a los favoritos.

Entrevista EXCLUSIVA con Andrés Muñoz: “ESTOY PARA PONER EL NOMBRE DE MÉXICO EN ALTO”

Nadie lo hubiera pensado, pero hasta la sexta entrada Estados Unidos anotó, con un Line up alternativo, pero para nada endeble con Will Smith en lugar de Raleigh quien estaba en ojo del huracán por esa polémica con Randy Arozarena por un saludo negado.

Las carreras que sentenciaron a Estados Unidos en el juego vs Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

Italia anotó tres carreras en el segundo episodio; en el cuarto otras dos y cuando marchaba el sexto inning, otras tres carreras llegaron para hundir a Estados Unidos, que entonces despertó pero solo timbraron en seis ocasiones, que no fue suficiente.

Caglianone se fue de 2-2 con tres carreras anotadas y dos producidas; su Home run en el la cuarta fue clave.

Antonacci de 3-1 con dos anotadas y un par de producidas también fue una pesadilla para Estados Unidos.

La labor de Lorenzen de 4.2 tercios de labor los dejó helados con solo dos hits en contra y un pasaporte con dos ponches.

Estados Unidos por su parte, tuvo jonrones de Henderson y Crow-Armstrong que pusieron emoción, pero la salida de McLean de tres innings con dos hits y tres carreras fue lo que sentenció la derrota.

Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo

¿Qué necesita México para avanzar y eliminar a Estados Unidos?

El miércoles a las 5:00 PM, tiempo del centro de México, la novena mexicana se medirá ante Italia y si los de Benjamín Gil ganan están en la otra fase, pero los marcadores son los que determinan si Italia o Estados Unidos son eliminados.

Si Italia gana, eliminan a México del Clásico Mundial de Beisbol.

Además se presentan estos posibles escenarios:

México ganando por cualquier pizarra, mañana está dentro de Cuartos de Final. Dependen de ellos mismos y previniendo eso, es que Benjamín Gil descansó sus mejores brazos para enfrentar a Italia

Si quiere pasar como primero de grupo, además de la victoria, debe recibir 5 o menos carreras en Daikin Park.

Si México pasa como segundo, es porque recibió 6 o más carreras.

Estados Unidos estaría borrado del Clásico, si México gana anotando 4 o menos carreras ante Italia.