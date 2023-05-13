¿Qué necesita el Atlante para pasar a la final de la Liga BBVA Expansión MX?

Los Potros de Hierro del Atlante, actual campeón de la Liga BBVA Expansión MMX se meterá a la cancha del Estadio Akron para buscar seguir con vida en certamen y revalidar su título.

La liga de formación está en la etapa de semifinales de vuelta y el duelo entre las escuadrad del Tapatío y Atlante lo podrás disfrutar en vivo y en directo por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Resumen Atlante 4-0 Alebrijes | Jornada 1 | Liga Expansión MX

¿Cómo quedó el partido de ida entre Tapatío vs Atlante?

El primer partido de esta serie quedó empatado a cero tantos, este resultado si se mantiene en el global le daría el pase a los rojiblancos, por esa razón es fundamental que los azulgranas salgan a proponer e intentar anotar un gol de manera rápida para pelear en la eliminatoria.

Esto lo tiene plenamente entendido el estratega pues al terminar el partido de ida dijo que se va perdiendo por la posición en la tabla, el DT, Mario García se mostró con ánimo de ganar la eliminatoria en Guadalajara.

En contraparte, Gerardo Espinoza, estratega del Tapatío reconoció que enfrentará a un rival complicado, con un proyecto sólido y que es un equipo peligroso.

¿Qué necesita el Atlante para pasar a la final de la Liga de Expansión?

Los “Potros de Hierro” necesitan a cómo dé lugar ganar por cualquier marcador en Jalisco, cualquier empate los dejará fuera, ya que el Tapatío goza de una mejor posición en la tabla general.

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Horario y donde ver Tapatío vs Atlante | Semifinal Liga de Expansión

"Los Potros de Hierro" del Atlante visitará al Tapatío este sábado 13 de mayo a las 4:55 pm y lo podrás seguir por las plataformas de TV Azteca Deportes y redes sociales de TV Azteca Deportes en compañía de, Carlos Daniel Salgado y María José Munguía.

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