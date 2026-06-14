Qué necesita Brasil para avanzar en el Mundial 2026 tras empatar contra Marruecos

La Selección de Brasil tuvo su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no pudo quedarse con la victoria. Había mucha expectativa sobre la pentacampeona del mundo, que si bien no llegaba de la mejor manera al torneo, su historia y calidad de jugadores siempre la colocan como una de las candidatas. Sin embargo, no lograron superar a una sólida Marruecos que sueña con repetir la hazaña de Qatar 2022.

Sudamericanos y africanos dejaron un duelo intenso en el Estadio New York New Jersey. Marruecos pegó primero gracias a un gran gol de Ismael Saibari. Pero Brasil se recompuso rápido y antes de que finalizara la primera mitad clavó el gol del empate por medio de Vinicius Jr. El empate no fue el resultado que Carlo Ancelotti salió a buscar, pero deja el panorama abierto de cara a las próximas fechas.

Qué necesita Brasil para avanzar de ronda en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras el empate 1-1 en la primera jornada del Grupo C, ambas selecciones se posicionan en lo más alto con una unidad cada una. Sin embargo, la tabla sufrirá modificaciones en las próximas horas con el juego entre Haití y Escocia, los otros dos países que conforman la zona de Brasil. Si bien es cierto que el empate no fue el resultado más favorable de todos, aún deja con opciones a la Canarinha.

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Con el nuevo formato de 48 selecciones, la FIFA estableció que los ocho mejores terceros también avanzarán a la ronda de Dieciseisavos de Final junto con todos los primeros y segundos de cada grupo. De esta manera, una victoria en la siguiente jornada dejaría a Brasil prácticamente en la próxima ronda del torneo al sumar 4 puntos. Su posición final en el grupo dependería de los demás resultados.

FIM DE JOGO.



🇧🇷1-1🇲🇦



⚽️ Vini Jr.



Agora é seguir trabalhando e buscar a vitória na próxima rodada da fase de grupos.



Próximo desafio: Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), na Filadélfia.#BateNoPeito

ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/vud9xbwrQI — brasil (@CBF_Futebol) June 14, 2026

Cabe recordar que la Verdeamarela enfrentará a Haití en la próxima fecha, el viernes 19 de junio. Mientras que le tocará cerrar el grupo el miércoles 24 contra Escocia. En los papeles, Brasil debería ser uno de los equipos que avance a la fase de eliminación directa, pero todo dependerá de su desempeño en los próximos partidos. Empatar o caer contra los centroamericanos podría dejar a la Verdeamarela con un panorama complicado.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.