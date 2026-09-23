Esta es la salvación de Pumas para el resto del Apertura 2026

El cuadro auriazul ha vivido un semestre con ciertas particularidades que ha puesto de nervios al aficionado. Su primera mitad de Apertura 2026 no ha sido buena, clarificándose con no colocarse entre los mejores 8 en estos momentos. Sin embargo, muchos tienen una esperanza para el cierre de 2026, pues el calendario podría ser su mayor beneficio. Así luce el entorno de Pumas.

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¿Por qué el calendario de Pumas luce como su salvación en este Apertura 2026?

Cuando la competencia es dura, queda claro que debes aspirar a hacer tu mejor desempeño. Hay mejores equipos y hay otros con los que ganar es obligación. En este caso, los aficionados y parte de la prensa ven un calendario muy cómodo para pensar que los Pumas se metan a la fiesta grande del futbol mexicano.

Aunque hay compromisos de alta exigencia en su cierre de torneo, los auriazules jugarán de locales ante todos esos equipos potencia (Rayados, Tigres, Cruz Azul y América). Mientras que el resto de su calendario tiene en planes a San Luis, Puebla, Santos y Atlante como rivales. En ese sentido, los clubes de tabla media y baja pueden ser su salvación.

Claramente el panorama tiene un acercamiento en lo que se pudo observar de los distintos clubes. Sin embargo, los Pumas deben mejorar completamente al buscar un sitio en la liguilla de la Liga BBVA MX. La llegada de Solari sobre la hora, las lesiones y las ausencias por convocatoria no son pretexto… la afición exige meterse entre los mejores 8 después de llegar a la final el torneo pasado.

¿Qué necesita Pumas para meterse a la liguilla del Apertura 2026?

Aunque el equipo no ha mostrado lo suficiente hasta el momento y el propio estratega pidió paciencia al aficionado, los Pumas están solamente a dos unidades de distancia de la liguilla. Con su perfecto 3-3-3 (victorias, empates y derrotas), se acumulan 12 puntos. Es decir, la posibilidad de fiesta grande es totalmente cercana. Sin embargo, no se les regalará nada, tomando en cuenta que muchos clubes están peleando excelentemente ante los titanes de la liga.