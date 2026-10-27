Esto necesitan las Chivas para clasificar a la liguilla del Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara es uno de los equipos que estuvo - y sigue estando - en la conversación para pelear por el trofeo a final del semestre. Y aunque matemáticamente no ha conseguido su clasificación a la liguilla, es muy probable que las Chivas concreten ese primer objetivo el próximo fin de semana. Esto deben hacer los dirigidos por Gabriel Milito para concretar su pase a la fiesta grande del futbol mexicano.

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¿Qué hace falta para que Chivas clasifique a la liguilla del Apertura 2026?

Tal como se presupuestó a principios de semestre, el Rebaño Sagrado se meterá a la liguilla… a menos de que ocurra una de las catástrofes más espeluznantes presentadas en un cierre de torneo. Chivas cierra ante Atlante, León y Cruz Azul e incluso aspira a pelear por el liderato. Por ello, sería absurdo bajar el acelerador, pues una mejor posición en la tabla te evita rivales fuertes en primera ronda de fase final.

Muchos ven como clave - para asegurar liguilla - el duelo del sábado ante el Potro. Su triunfo les dejaría en 29 puntos, que cerraría una clasificación casi de manera automática… esperando la combinación de resultados del resto de la jornada. Así, Milito también podría ver la gestión de minutos en semanas recientes donde el equipo ha visto bajas constantes de diferentes elementos titulares.

Entonces, la primera final a disputar se dará en la cancha del Akron, cuando reciban al Atlante en el partido del sábado a las 19:07 horas en tiempo del centro de México. Así, esperan tener un día de fiesta en la vuelta de enfrentamientos ante los azulgranas… que volvieron a la primera división desde 2014.

¿Con cuántos lesionados llega Chivas a este partido contra Atlante?

La previa de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX indica que las bajas seguras para el siguiente partido (aunque podría sorprender en la banca alguno de ellos) son José Castillo y Luis Romo. Mientras que Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda estarían disponibles para enfrentar al Atlante, esto tras cuidarles en la partida contra los Rayados de Monterrey.