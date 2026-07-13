Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca esta semana del lunes 13 al domingo 19 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a solo unos días de conocer a los dos equipos que disputarán la gran final. Esta semana se jugarán las semifinales, dos encuentros que prometen emociones de principio a fin y que podrán seguirse completamente GRATIS por TV Azteca.

Inglaterra vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Semifinales del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Cuatro selecciones continúan con vida en la pelea por el título: Francia, España, Inglaterra y Argentina. Cada una llega con argumentos suficientes para soñar con levantar la Copa del Mundo, por lo que los aficionados podrán disfrutar de dos enfrentamientos entre auténticas potencias del futbol internacional.

Como ha ocurrido durante todo el torneo, TV Azteca llevará la cobertura completa con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Iker Casillas, Jorge Valdano y el resto de su equipo, tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales.

Te puede interesar: ¿Mañana hay partidos del Mundial 2026? Lo que dice el calendario sobre el martes 14 de julio

Francia y España abren las semifinales

La actividad comenzará este martes 14 de julio, cuando Francia y España se enfrenten por el primer boleto a la gran final.

Los franceses llegan impulsados por el extraordinario momento de Kylian Mbappé, quien comparte el liderato de goleo del torneo y buscará seguir ampliando su legado mundialista. Del otro lado estará una selección española que ha mostrado quizá el futbol más equilibrado de toda la competencia, con una defensa muy sólida y un ataque encabezado por Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

La transmisión de TV Azteca comenzará a las 12:40 PM, mientras que el partido iniciará a la 1:00 PM, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Árbitro de CONCACAF pitará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España

Argentina e Inglaterra protagonizan la otra semifinal

Un día después, el miércoles 15 de julio, llegará el turno de Argentina e Inglaterra, dos selecciones con una larga historia en los Mundiales y que volverán a cruzarse con un boleto a la final en juego.

La Albiceleste mantiene viva la ilusión de defender el título conquistado en Qatar 2022 con Lionel Messi como principal figura, mientras que los ingleses buscarán regresar a una final mundialista de la mano de Harry Kane y Jude Bellingham, después de eliminar a Noruega en los cuartos de final.

Al igual que en la primera semifinal, la cobertura de TV Azteca arrancará a las 12:40 PM, con el silbatazo inicial programado para la 1:00 PM, tiempo del centro de México.