Así sería el 11 titular perfecto de México para el próximo Mundial 2030 con Rafael Márquez, según la IA

El 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez ya comienza a generar debate entre los aficionados. Aunque todavía faltan cuatro años para la próxima Copa Mundial, la inteligencia artificial realizó una proyección tomando en cuenta la edad que tendrán los jugadores, su rendimiento reciente y el potencial de desarrollo mostrado durante los últimos años.

La base del equipo estaría conformada por varios elementos que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, además de jóvenes que podrían consolidarse como referentes de la Selección Mexicana en el siguiente ciclo mundialista.

El 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez

De acuerdo con la inteligencia artificial, el 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez combinaría experiencia, liderazgo y talento joven en una formación 4-3-3.

Portero



Raúl Rangel (30 años)

Defensas



Jorge Sánchez (32 años)

César Montes (33 años)

Johan Vásquez (31 años)

Mateo Chávez (26 años)

Mediocampistas



Edson Álvarez (32 años)

Obed Vargas (24 años)

Gilberto Mora (21 años)

Delanteros



Brian Gutiérrez (27 años)

Santiago Gimenez (29 años)

César Huerta (29 años)

La mezcla entre experiencia y juventudUno de los aspectos que más destaca en esta proyección es que varios futbolistas llegarían a 2030 en una edad considerada ideal para competir al máximo nivel. Es el caso de Santiago Gimenez, Johan Vásquez, Raúl Rangel y César Huerta, quienes tendrían entre 29 y 31 años.

Al mismo tiempo, nombres como Gilberto Mora y Obed Vargas aportarían frescura a una generación que apunta a convertirse en protagonista del futbol mexicano durante los próximos años.

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La inteligencia artificial también considera que Edson Álvarez seguiría siendo uno de los líderes del equipo gracias a su experiencia internacional y capacidad para equilibrar el mediocampo. Por supuesto, se trata únicamente de una proyección. Sin embargo, el 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez ofrece una idea de cómo podría lucir la Selección Mexicana si varios de sus jóvenes talentos continúan con su crecimiento en los próximos años.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

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