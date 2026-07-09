Así sería el 11 titular perfecto de México para el próximo Mundial 2030 con Rafael Márquez, según la IA
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ apenas está llegando a su etapa decisiva, pero muchos aficionados ya imaginan cómo podría lucir la Selección Mexicana dentro de cuatro años
El 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez ya comienza a generar debate entre los aficionados. Aunque todavía faltan cuatro años para la próxima Copa Mundial, la inteligencia artificial realizó una proyección tomando en cuenta la edad que tendrán los jugadores, su rendimiento reciente y el potencial de desarrollo mostrado durante los últimos años.
La base del equipo estaría conformada por varios elementos que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, además de jóvenes que podrían consolidarse como referentes de la Selección Mexicana en el siguiente ciclo mundialista.
El 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez
De acuerdo con la inteligencia artificial, el 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez combinaría experiencia, liderazgo y talento joven en una formación 4-3-3.
Portero
- Raúl Rangel (30 años)
Defensas
- Jorge Sánchez (32 años)
- César Montes (33 años)
- Johan Vásquez (31 años)
- Mateo Chávez (26 años)
Mediocampistas
- Edson Álvarez (32 años)
- Obed Vargas (24 años)
- Gilberto Mora (21 años)
Delanteros
- Brian Gutiérrez (27 años)
- Santiago Gimenez (29 años)
- César Huerta (29 años)
La mezcla entre experiencia y juventudUno de los aspectos que más destaca en esta proyección es que varios futbolistas llegarían a 2030 en una edad considerada ideal para competir al máximo nivel. Es el caso de Santiago Gimenez, Johan Vásquez, Raúl Rangel y César Huerta, quienes tendrían entre 29 y 31 años.
Al mismo tiempo, nombres como Gilberto Mora y Obed Vargas aportarían frescura a una generación que apunta a convertirse en protagonista del futbol mexicano durante los próximos años.
TE PUEDE INTERESAR:
- Guillermo Almada levanta el teléfono para amarrar a estrella de la Selección Mexicana
- Golpe para el Club América: pierde a entrenador a semanas del inicio del Apertura 2026
- OFICIAL: Toluca firma a TRES futbolistas para afrontar el Apertura 2026
La inteligencia artificial también considera que Edson Álvarez seguiría siendo uno de los líderes del equipo gracias a su experiencia internacional y capacidad para equilibrar el mediocampo. Por supuesto, se trata únicamente de una proyección. Sin embargo, el 11 titular perfecto de México para el Mundial 2030 con Rafael Márquez ofrece una idea de cómo podría lucir la Selección Mexicana si varios de sus jóvenes talentos continúan con su crecimiento en los próximos años.
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.