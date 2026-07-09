Este es el Gilberto Mora de Marruecos: cuestan lo mismo en el Mundial 2026

Marruecos buscará dar la sorpresa ante Francia en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya sin México en el camino, quedan pocos equipos que puedan romper los pronósticos dentro de la justa mundialista. Sin embargo, el combinado africano cuenta con jugadores de calidad y uno de ellos tiene características muy similares a Gilberto Mora, la joven revelación de la Selección Mexicana y del torneo.

Se trata de Azzedine Ounahi, actual jugador del Girona de España y que juega como mediocampista, al igual que Gilberto Mora. El futbolista marroquí ha sido de lo mejor del cuadro africano en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, si bien es cierto que no es el jugador más joven del equipo, cuenta con varias similitudes con el canterano de Xolos de Tijuana y crack de la Selección Mexicana.

Quién es Azzedine Ounahi, la joya de Marruecos

Ounahi tiene 26 años y nació el 19 de abril del 2000 en Casablanca, Marruecos. Comenzó su carrera futbolística en el futbol marroquí, pero en 2018 llegó a Francia para fichar por el Racing de Estrasburgo. Gran parte de su carrera la realizó en territorio francés, pero el gran salto lo dio en 2023 cuando Olympique de Marsella pagó alrededor de 8 millones de euros por su ficha.

Azzedine Ounahi, jugador de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

En 2024 fue cedido al futbol griego para jugar en Panathinaikos hasta que, a mediados de 2025, el conjunto francés decidió vender a Ounahi al Girona de España a cambio de 6 millones de euros, su actual equipo. A día de hoy, según datos arrojados por Transfermarkt, su carta está tasada en 10 millones de euros, mismo monto que tiene Gilberto Mora jugando en la Liga BBVA MX.

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En cuanto a su selección nacional, Ounahi debutó en el año 2022 en la Copa de África siendo titular en el triunfo por 1-0 sobre Ghana. Desde entonces, lleva 54 partidos jugados con Marruecos habiendo participado de distintos torneos de gran envergadura como el Mundial de Qatar 2022, competición donde alcanzó a disputar las Semifinales, el mejor resultado de su selección en la historia.

Azzedine Ounahi, jugador de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

El Mundial de Ounahi hasta ahora

Como sucedió en Qatar 2022, Ounahi volvió a sorprender en una Copa del Mundo. El mediocampista se coloca como uno de los mejores jugadores de Marruecos. La plataforma SofaScore, especializada en datos, lo ubica como el segundo mejor futbolista de la selección africana con un puntaje de 7.26 sobre 10, solo por detrás de Noussair Mazraoui.

Lleva dos goles anotados en el torneo, ambos marcados ante Canadá en los Octavos de Final para ayudar a su equipo a clasificar a la siguiente ronda. Ahora su próximo desafío será Francia, el vigente subcampeón del mundo y uno de los principales favoritos a quedarse con el torneo.