deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Esta es la razón por la que Andrade salió de WWE; no creerás lo que hizo

Andrade tuvo un final decepcionante en esta nueva etapa con WWE y todo fue por un supuesto incumplimiento de un programa. Esto fue lo que pasó.

wwe-que-es-programa-bienestar-andrade-habria-incumplido-despido-pb-notas
Crédito: Instagram/@andradealmas
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

La realidad es que el tema con Andrade dejó más dudas que respuestas tras su salida de WWE y su pronta llegada a otra compañía de lucha de los Estados Unidos. En cuestión de días se anunció que salía de un lado y ya estaba subiéndose al ring para seguir con su carrera en otro sitio. Sin embargo, los diversos reportes están indicando que todo se trató de un despido por incumplir con el Programa de Bienestar de la empresa. Por eso aquí te explicamos de qué va dicho plan.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Te puede interesar - ¿Cuánto gana Penta Zero Miedo en WWE?

¿Andrade incumplió las normas del Programa de Bienestar de WWE?

Aunque no es información confirmada por fuentes oficiales, varios de los insiders alrededor de la compañía (incluido PWInsider) indican que Andrade tuvo un final sin gloria por diversas violaciones al Programa de Bienestar de la WWE. Y es que, estos temas han sido severamente puntualizados por los dueños de esta empresa de entretenimiento en los Estados Unidos. Por ello, ya no vieron bien el tener al luchador mexicano con ellos.

Ante eso, uno de los temas que surgieron alrededor fue el porqué no le habían aplicado la clásica regla de los 90 días, la cual te impide trabajar con otras empresas al menos durante 3 meses. Sin embargo, parece que decidieron dejarlo totalmente libre y no pagarle ese tiempo donde él no puede seguir con su carrera profesional. Y es que, el mexicano de 35 años recién firmó con WWE en 2024.

¿Qué es el Programa de Bienestar que Andrade habría incumplido?

Este programa de cuidado para los luchadores se empleó desde el 2006, tras el trágico fallecimiento de Eddie Guerrero, el cual se habría provocado entre otros factores, por consumo de drogas y anabólicos. Por ello, WWE hace al menos dos test al año a cada uno de sus talentos, prohibiendo rotundamente el consumo de drogas, esteroides anabólicos, medicamentos para mejor el rendimiento y abuso de medicamentos recetados.

¿Cómo funciona el Programa de Bienestar que provocó la salida de Andrade?

A menos de que exista una actualización interna que no se comparte con el público, hay dos primeras advertencias que se ejecutan con suspensiones temporales. Por ello, si llegan a caer en una tercera, te despiden de la empresa como acto inmediato.

  • Primera suspensión - 30 días fuera.
  • Segunda suspensión - 60 días fuera.
  • Tercera suspensión - Despido.
LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×