Y a todo esto... qué ha pasado con Chicharito Hernández después de que salió de Chivas

Ya han pasado varias semanas desde que Javier ‘Chicharito’ Hernández tomó la decisión de no renovar su contrato con Chivas y ponerle fin a su estancia en el Verde Valle. Desde ese entonces, el futbolista priorizó tener un perfil bajo en redes sociales, pero recientemente, reapareció con un mensaje psicológico que tomó por sorpresa a sus seguidores.

En el video publicado en su cuenta de Instagram se puede observar al delantero de 37 años caminando de forma solitaria, estableciendo una conversación con una versión desdoblada de sí mismo. La historia contada por Javier comienza utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT para preguntar “¿Quién es Chicharito?”, el cual repasó su recorrido con la Selección Mexicana y sus clubes más destacados.

Chicharito reflexiona sobre qué tipo de persona es en la actualidad

Mostrando la respuesta de la inteligencia artificial, Hernández manifestó: “Esto es lo que todos ven; pero, ¿quién soy cuando nadie me está viendo?”. Este interrogante fue el objeto principal del video, donde Chicharito intentó despojarse de las etiquetas que lo acompañaron desde su debut como futbolista profesional.

TE PUEDE INTERESAR:



“No eres solo lo que la gente ve, ni lo que has vivido, ni siquiera tu cuerpo (...) Todos construimos un personaje para sobrevivir y tú lo hiciste muy bien; ahora toca conocerte sin él”, fue lo que expresó el mexicano, profundizando la teoría en que ‘Javier’ y ‘Chicharito’ son dos personajes que conviven con dos propósitos distintos.

Los aficionados interpretaron esta declaración como el cierre de un ciclo emocional y profesional. “Javier es solo un disfraz para que vivieras experiencias increíbles. Eres lo que hay detrás de Javier; entonces, ¿quién soy yo? Solo tú puedes contestar esa pregunta”. Si bien no confirmó su futuro, estas palabras insinuan un posible retiro.

Así fue la salida de Chicharito de Chivas

Hernández se encuentra sin equipo desde el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finalizó su vínculo con el Guadalajara. El delantero falló un penal importantísimo en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul que podría haberle dado el paso a semifinales a los rojiblancos.

Esto lo convirtió en foco de las críticas tanto de los aficionados rojiblancos como del resto de los equipos de la Liga BBVA MX. Su segunda etapa en el club de sus amores no fue la mejor, por lo que tomó la decisión de no continuar jugando allí.

Hoy disfruta de su familia y recorre las distintas ciudades de México mientras su siguiente paso como profesional sigue siendo una incógnita.