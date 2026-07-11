¿Qué pasó con Declan Rice contra Noruega? El virus que lo perjudicó en el Mundial 2026

Nadie podía creer que el DT cambiara a Declan Rice en el descanso del partido entre Inglaterra y la Noruega de Haaland por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, rápidamente trascendió que en la previa había estado en duda luego de presentar un virus durante la concentración del conjunto inglés.

Mientras los focos estaban puestos en los autores de los goles de Inglaterra vs. Noruega, la situación del futbolista del Arsenal generó preocupación en el cuerpo técnico, ya que el mediocampista también arrastraba molestias físicas en los días previos al encuentro.

|MEXSPORT

¿Qué pasó con Declan Rice y por qué salió en Inglaterra vs. Noruega?

De acuerdo con reportes de medios ingleses, Rice había faltado a las dos últimas sesiones de entrenamiento grupal debido a un cuadro viral y a problemas en la zona lumbar y los isquiotibiales. Como medida preventiva, permaneció aislado mientras el cuerpo médico evaluaba su evolución y descartaba riesgos de contagio dentro del plantel.

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La incertidumbre llevó al entrenador Thomas Tuchel a preparar alternativas para el mediocampo ante la posibilidad de perder a uno de sus futbolistas más importantes. Incluso, algunas versiones señalaron que el virus podría corresponder a un cuadro de gastroenteritis, aunque la federación inglesa no confirmó el diagnóstico.

Declan Rice está aislado por un virus a horas del cruce contra Noruega|Crédito: @England / X

Finalmente, Declan Rice sí apareció como titular en el compromiso frente a Noruega. Sin embargo, el mediocampista fue reemplazado durante el descanso, una decisión que alimentó las versiones sobre las molestias físicas y el cuadro viral.

¿Cómo llegaba Inglaterra a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Inglaterra aseguró su lugar en los cuartos de final después de finalizar en el primer puesto del Grupo L. Más adelante superó a RD Congo en los dieciseisavos de final y derrotó a la Selección Mexicana en octavos para continuar en la lucha por el campeonato. Harry Kane se mantiene como la principal figura del conjunto inglés. Sus resultados fueron:

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Panamá 0-2 Inglaterra — Jornada 3

Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

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