¡ATENCIÓN! Comenzó la CARRERA por los BOLETOS a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La cuenta regresiva rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya comenzó, y para millones de aficionados al deporte hay una noticia que marca un antes y un después: ya está abierta la inscripción para el sorteo de entradas que permitirá acceder, de forma anticipada, a uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

Los Juegos Olímpicos regresan a Los Ángeles por tercera vez en la historia y lo hacen con una ambición sin precedentes. Serán más de 14 millones de boletos disponibles entre competencias olímpicas y paralímpicas, superando incluso la oferta de París 2024. Pero hay un detalle clave: no todos podrán comprarlos directamente, primero hay que pasar por el sorteo.

¿Cómo funciona la inscripción para el sorteo de entradas de LA 2028?

El proceso es sencillo, pero estratégico. A partir de ahora, los aficionados deben registrarse en la plataforma oficial de LA28 y crear un perfil personal. Con ese registro, cada persona entra automáticamente a un sorteo que asignará fechas y horarios específicos para comprar boletos.

Los precios arrancarán desde 28 dólares, una cifra pensada para atraer tanto a familias como a fanáticos internacionales. Quienes resulten seleccionados recibirán un correo electrónico con su ventana exclusiva de compra.

Además, los residentes del área de Los Ángeles y de la región de Oklahoma City —sede de sóftbol y canoa slalom— contarán con un periodo de compra anticipada, siempre que se registren antes de la fecha límite establecida por el comité organizador.

TODAY 👏 IS 👏 THE 👏 DAY 👏 !



Registration for the LA28 Ticket Draw* is open now. This is the first step to securing your tickets to the 2028 Olympic Games and showing up for your home team. Register now for the draw at https://t.co/PG7exy3lHs.



*NO PURCHASE OR PAYMENT… pic.twitter.com/nNVDA8JNbP — LA28 (@LA28) January 14, 2026

Fechas clave y sedes que marcarán historia en Los Ángeles 2028

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrará el 14 de julio de 2028, con competencias hasta el 30 de julio. Los Juegos Paralímpicos comenzarán el 15 de agosto.

Dos escenarios icónicos compartirán el protagonismo: el Los Angeles Memorial Coliseum y el SoFi Stadium, que albergarán ceremonias y eventos clave. Habrá novedades importantes en el calendario, como el cambio histórico entre atletismo y natación, además del debut de deportes como flag football, el regreso del béisbol, el sóftbol y el lacrosse, y un aumento significativo de pruebas mixtas.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, LA 2028 representa una oportunidad única: vivir unos Juegos Olímpicos en casa, con acceso anticipado, precios accesibles y una diversidad deportiva nunca antes vista.

El primer paso ya está disponible. El sueño olímpico, también.