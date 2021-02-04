¿Qué se debe hacer en Tokio 2020? Revelan el manual para los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos caminan hacia su realización en verano 1 año después de su primera fecha y lo hacen de la mano de nuevos protocolos.
El Comité Olímpico Internacional en conjunto con los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 publicaron un primer manual para la contención del Covid-19 durante la justa olímpica que se realizará en verano a finales de julio y principios de agosto. El documento es el primer borrador para los 15 mil 400 deportistas que podrán ingresar a Japón y tomarlo en cuenta cuando tengan que salir de Japón.
Este primer compendio de reglas fue presentado a las federaciones adscritas al COI, los manuales para deportistas, prensa y producción audiovisual se revelarán después.
Se establecerán oficinas de enlace Covid-19 y estas serán el enlace entre atletas, federaciones, Comité Olímpico Internacional, Comité Paralímpico Internacional y autoridades japonesas.
Todos los que viajen a Japón deberán presentar una prueba PCR negativa en Covid-19 realizada 72 horas antes de viajar, realizarse otra prueba cuando lleguen a Japón y practicarse más exámenes durante los Juegos y descargar la aplicación para celulares de rastreo de contagios Covid-19 del gobierno japonés.
El titular del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach dijo: “En este momento, ningún científico puede presagiar la situación sanitaria para 206 comités olímpicos nacionales al momento de los Juegos Olímpicos", a la vez que aseguró que están atentos a la información diario respecto al Covid-19 para mejorar los mecanismos.
Manual para los deportistas en Tokio 2020
Los deportistas deberán mantener al mínimo la interacción física con otros individuos, debe existir una separación de 2 metros con los atletas y de 1 metro con el resto de las personas. Lavarse las manos regularmente, evitar el uso del transporte público y solo el autorizado por el comité organizador, vestir con cubre bocas la mayor parte del tiempo
Estas guías son un primer boceto, ya que se actualizarán en mayo y junio por lo menos, en esas nuevas versiones se publicará y establecerá si es que llega a haber público las reglas para los aficionados que puedan acudir.