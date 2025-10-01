“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá
Gilberto Mora MVP, del partido España vs México en el Mundial Sub-20 , quien se lució con doblete y en el partido vs Brasil colocó una asistencia, recibe mensaje de su padre Gilberto Mora exjugador de Xolos y ahora entrenador de las menores del conjunto canino. La gran joya del futbol mexicano ahora está dando de qué hablar a nivel Mundial con su participación en Chile.
