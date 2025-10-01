deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

Gilberto Mora MVP, del partido España vs México en el Mundial Sub-20 , quien se lució con doblete y en el partido vs Brasil colocó una asistencia, recibe mensaje de su padre Gilberto Mora exjugador de Xolos y ahora entrenador de las menores del conjunto canino. La gran joya del futbol mexicano ahora está dando de qué hablar a nivel Mundial con su participación en Chile.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Gilberto Mora MVP, del partido España vs México en el Mundial Sub-20 , quien se lució con doblete y en el partido vs Brasil colocó una asistencia, recibe mensaje de su padre Gilberto Mora exjugador de Xolos y ahora entrenador de las menores del conjunto canino. La gran joya del futbol mexicano ahora está dando de qué hablar a nivel Mundial con su participación en Chile.

Xolos de Tijuana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×