Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX, luego del juego reprogramado Puebla vs Toluca del Apertura 2026

Este martes se enfrentaron Puebla vs Toluca por el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo hay un ligero cambio en la tabla de goleo.

Dos equipos que se encuentran en puestos de Liguilla, con delantero que registran 3 goles en el torneo como Federico Sebastián Viñas y Eduardo Mustre, siendo los dos delanteros de ambos equipos que más cerca se encuentran a la lucha por el título de goleo.

Pachuca y Salomón Rondón dominan la tabla de goleo del Apertura 2026

Salomón Rondón se mantiene en el primer lugar de la tabla al tener un total de ocho goles en 628 minutos, con un promedio de una anotación cada 78.5 minutos. El delantero de Pachuca ha sico clave a la ofensia y sigue demostrando su gran nivel en el terreno de juego.

En segundo, se encuentra Lucas Ocampos, quien registra cinco tantos después de no conseguir marcar en el empate 0-0 entre Monterrey y Tigres en el Clásico Regio.

Por debajo, aparecen seis futbolistas empatados con cuatro goles. Ricardo Marín y Roberto Alvarado, ambos de Chivas, continúan dentro de la pelea, acompañados por Santiago Homenchenko, Gilberto Mora, Olavio Vieira dos Santos Junior y Julián Carranza.

A partir del noveno al lugar 22, se encuentran igualados varios jugadores con solo 3 goles conseguidos, esperando tener una racha y poderse meter a la pelea por el campeonato de goleo.