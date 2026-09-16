Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX, luego del juego reprogramado Puebla vs Toluca del Apertura 2026

Conoce como va la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras disputarse el juego de reprogramado de Puebla vs Toluca

Viñas Toluca Apertura 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes se enfrentaron Puebla vs Toluca por el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo hay un ligero cambio en la tabla de goleo.

Dos equipos que se encuentran en puestos de Liguilla, con delantero que registran 3 goles en el torneo como Federico Sebastián Viñas y Eduardo Mustre, siendo los dos delanteros de ambos equipos que más cerca se encuentran a la lucha por el título de goleo.

Pachuca y Salomón Rondón dominan la tabla de goleo del Apertura 2026

Salomón Rondón se mantiene en el primer lugar de la tabla al tener un total de ocho goles en 628 minutos, con un promedio de una anotación cada 78.5 minutos. El delantero de Pachuca ha sico clave a la ofensia y sigue demostrando su gran nivel en el terreno de juego.

En segundo, se encuentra Lucas Ocampos, quien registra cinco tantos después de no conseguir marcar en el empate 0-0 entre Monterrey y Tigres en el Clásico Regio.

Por debajo, aparecen seis futbolistas empatados con cuatro goles. Ricardo Marín y Roberto Alvarado, ambos de Chivas, continúan dentro de la pelea, acompañados por Santiago Homenchenko, Gilberto Mora, Olavio Vieira dos Santos Junior y Julián Carranza.

A partir del noveno al lugar 22, se encuentran igualados varios jugadores con solo 3 goles conseguidos, esperando tener una racha y poderse meter a la pelea por el campeonato de goleo.

Pos.JugadorEquipoGoles
1Salomón RondónPachuca8
2Lucas OcamposMonterrey5
3Ricardo MarínGuadalajara4
4Roberto AlvaradoGuadalajara4
5Santiago HomenchenkoQuerétaro4
6Gilberto MoraTijuana4
7Olavio Vieira dos Santos Jr.Pumas4
8Julián CarranzaNecaxa4
9Santiago SandovalGuadalajara3
10Federico ViñasToluca3
Tags relacionados
Toluca FC Puebla FC

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP