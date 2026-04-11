Querétaro vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Querétaro y Necaxa se enfrentan este sábado en la cancha del Estadio Corregidora, en un duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 que resulta clave en la lucha por los puestos de Liguilla. Con el cierre del torneo cada vez más cerca y sin la opción del Play-In debido al ajuste de calendario por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ambos equipos están obligados a sumar puntos.

Gallos Blancos llega con un impulso anímico importante tras dar la sorpresa en la Jornada 13 al vencer 1-0 a Toluca ,además, a mitad de semana igualaron 1-1 ante FC Juárez en partido pendiente, resultados que les han permitido mantenerse competitivos pese a su posición en la tabla. Actualmente, Querétaro se ubica en el lugar 16 con 12 puntos, por lo que necesita seguir sumando para aspirar a entrar a puestos de Liguilla.

Por su parte, Necaxa, dirigidos por Martin Varoni, también arriba con confianza luego de imponerse 2-1 a Mazatlán en la fecha anterior, resultado que lo mantiene en la pelea directa por los puestos de clasificación. Los Rayos ocupan posición número 11 con 16 unidades, ubicándose en la frontera de la zona de Liguilla, por lo que un triunfo como visitante sería fundamental en sus aspiraciones

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FECHA y HORA EXACTA del partido de Jornada 14 del Clasuara 2026, entre Querétaro y Necaxa

Se espera sea un gran partido en la corregdiroa, donde ambos equipos sladran en busca del resultado



Fecha: Sábado 11 de abril de 2026.

Sábado 11 de abril de 2026. Hora: 17:00 horas (tiempo del Centro de México).

17:00 horas (tiempo del Centro de México). Sede: Estadio Corregidora.

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Alineaciones oficiales del Querétaro vs Necaxa

Gallos: José Hernández (#1, portero); Lucas Abascia (#2, defensa); Diego Reyes (#9, defensa); Bayron Duarte (#22, defensa); Daniel Parra (#27, defensa); Carlo García (#4, medio); Santiago Homenchenko (#6, medio); Jhojan Julio Palacios (#7, medio); Jean Unjanque (#14, medio); Ali Ávila (#31, delantero); Mateo Coronel (#37, delantero).

Rayos: Luis Unsain (#22, portero); Agustín Oliveros (#3, defensa); Alexis Peña (#4, defensa); Cristian Calderón (#16, defensa); Raúl Martínez (#33, defensa); Kevin Gutiérrez (#5, medio); Daniel Leyva (#6, medio); Lorenzo Faravelli (#8, medio); Javier Ruiz (#35, medio); Tomás Badaloni (#9, delantero); Ricardo Monreal (#30, delantero).

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Prónostico del partido entre Querétaro vs Necaxa del Clausura 2026

De acuerdo con el modelado de inteligencia artificial especializado en estadísticas deportivas, y considerando el momento que viven ambos equipos, se anticipa un duelo sumamente cerrado. Querétaro se ha hecho fuerte en La Corregidora y llega motivado tras vencer a Toluca, mientras que Necaxa necesita sumar de visita para no rezagarse en la pelea por puestos de Liguilla.

Las proyecciones apuntan a un empate 1-1 como resultado más probable, manteniendo la tensión rumbo a las últimas jornadas del torneo. No obstante, no se descarta una victoria por la mínima de Querétaro (1-0), especialmente si logra replicar la solidez defensiva que mostró en su compromiso anterior.

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