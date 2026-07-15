Anthony Gordon es el autor del gol que tiene a Inglaterra en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al ganarle por el momento 1-0 a Argentina en la semifinal que se transmite por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. Pero lo que pocos recuerdan es que tiene una historia con Javier Aguirre.

El jugador del Barcelona le ganó la posición a un jugador argentino para marcar el primer gol de la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Ello pone la cereza en el pastel del gran torneo que ha tenido el inglés, lo que provocó que el "Vasco" lo insultara en forma de broma.

Quién es Anthony Gordon: tiene historia con Javier Aguirre y hoy le anotó un gol a Argentina|England Football Team

Pese a que el inglés fue el autor del gol, Thomas Tuchel decidió mandarlo a la banca debido a su estrategia, en la que decidió priorizar lo defensivo para mantener la ventaja, tal y como lo hizo contra la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:



La historia de Gordon y Aguirre

El partido entre México e Inglaterra de la ronda de octavos de final dejó con tristeza a todo el país, aunque dejó una imagen para la posteridad entre Gordon y Aguirre, quien insultó al extremo izquierdo, debido a que le ganó el duelo en reiteradas ocasiones a Jorge Sánchez.

El jugador del Barcelona tomó el insulto del "Vasco" como una broma, pues en el video se apreció que después de ello se rio. Después de ello, declaró que no lo vio con malas intenciones, por lo que solo quedó como anécdota.

El resultado al momento en la semifinal

El partido entre Inglaterra y Argentina ibaempatado, luego de que a 5 minutos del final la albiceleste lo empatara tras un fierrazo de Enzo Fernández, quien tiene con vida a los suyos en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el tiempo agregado, Lautaro Martínez puso el 2-1.