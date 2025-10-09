¿Quién es el jugador de la Selección Sub-20 que tiene los ojos de Europa puestos en él? No es Gilberto Mora

El ruido que se está haciendo alrededor de la Selección Mexicana Sub-20 es grande. Y no solo se trata de Gilberto Mora, sino de perfiles como Obed Vargas, Hugo Camberos o Elías Montiel que supuestamente tienen interés de Europa detrás de ellos. Sin embargo, algunos reportes de insiders indican que Diego Ochoa es uno de los nombres que están mejor valorados de este seleccionado, incluso lo comparan con las cualidades que tenía Rafael Márquez.

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

Te puede interesar - ¿Hugo Camberos tiene posibilidades de irse al Sevilla?

Te puede interesar - ¿Gilberto Mora tiene mejores cifras que Lamine Yamal a su edad?

¿Quién es Diego Ochoa y por qué tienen tanto interés en él?

Diego Ochoa nació en Zapopan, es canterano de las Chivas y tiene 20 años. Juega de defensa central y en estos momentos su carrera la está desarrollando en Juárez. Es otro de esos casos que tienen las críticas encima del Guadalajara, pues es talento no aprovechado en casa, cuando esa zona se observa débil en el primer equipo.

Según el periodista Martín del Palacio (que coincide con otras fuentes), el central mexicano es seguido incluso por equipos que juegan Champions League. Explícitamente dijeron que les recuerda a lo que hacía Rafa Márquez a su edad. Por ello, no sería extraño que llegara alguna oferta o acercamientos de los clubes a las mesas en la Liga MX.

¿Diego Ochoa es jugador de Chivas?

Este sería uno de los grandes temas donde no hay tanta claridad. El joven se fue cedido - según se comenta - a los Bravos para esta campaña. Y es que los rojiblancos han llevado una buena relación con los de Chihuahua, prestando varios de juveniles para reforzar la plantilla del equipo de la frontera norte.

Sin embargo, otros indican que el juvenil se fue comprado y las negociaciones de algún interés europeo tendrían que darse con los chihuahuenses. En ese sentido, parece que la versión más fuerte es que solo es un préstamo, por lo que no sería extraño que en diciembre el propio Guadalajara lo reciba con los brazos abiertos. Y ya de ahí, empiecen negociaciones para una posible salida.