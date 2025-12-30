Pocos pueden creer quién es el jugador más barato de Club América: este es su precio
Está atravesando su tercera temporada en las Águilas y no tiene protagonismo en el equipo
Así como se conoció que Gilberto Mora es el jugador más costoso de la Liga BBVA MX, también se supo cuál es el jugador más barato del Club América. Contrario a lo que muchos podrían pensar, no se trata de un juvenil, de un joven que busca minutos, sino de un experimentado de 38 años cuyo Clausura 2026 podría ser su último torneo en las Águilas.
Mientras que Allan Saint-Maximin bajó muchísimo su valor de mercado , tras el Apertura 2025 Rodolfo Cota se transformó en el jugador más barato del América. Resulta que el portero que llegó en julio del 2024 a la institución tiene un valor de mercado muy bajo, siendo más económico que los más jóvenes, según los sitios especializados.
Según la última cotización de Transfermarkt, el valor de mercado de Rodolfo Cota ahora es de apenas 250 mil euros, por lo que bajó 50 mil con respecto al torneo anterior. Además, su segundo préstamo con los de Coapa vence el 30 de junio del año entrante, por lo que el Clausura 2026 podría ser su último torneo aquí. Luego, debería retornar al Club León.
Los jugadores más valiosos del Club América, según Transfermarkt
De acuerdo a la última actualización de valores de mercado del sitio mencionado, hechas este domingo 28 de diciembre, los jugadores más caros del Club América son los siguientes:
- Allan Saint-Maximin (extremo izquierdo de 28 años): 10 millones de euros
- Álvaro Fidalgo (mediocentro de 28 años): 8.5 millones de euros
- Álex Zendejas (extremo derecho de 27 años): 8.5 millones de euros
- Luis Malagón (portero de 28 años): 7 millones de euros
- Érick Sánchez (pivote de 26 años): 6.5 millones de euros
- Brian Rodríguez (extremo izquierdo de 25 años): 6.5 millones de euros
Los números de Rodolfo en Club América
De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Rodolfo Cota en Club América son los siguientes:
- Partidos jugados: 10
- Encuentros disputados como titular: 9
- Goles que le han convertido: 8
- Vallas invictas: 3
- Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas.